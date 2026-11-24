¿Por qué se prevé un aumento de doble dígito al salario mínimo?

Con el 4% de inflación que Banamex prevé para el cierre de 2026, la fórmula de la iniciativa privada, dada a conocer por los organismos patronales, daría un aumento de 5%. Para poner en contexto lo insuficiente de la propuesta, basta recordar que solo en octubre la canasta alimentaria ya se había encarecido 5.55% anual en las zonas rurales y 5.89% en las urbanas, según el Inegi; por lo cual los analistas coinciden en que un aumento de doble dígito podría ser viable.



De hecho, un ajuste de 5% quedaría solo 0.55 puntos porcentuales por debajo de la inflación de la canasta rural y 0.89 puntos por debajo de la urbana. Por otro lado, la variante que planteó Juan José Sierra, presidente de Coparmex, de sumar dos puntos a la inflación general, daría 6% con el mismo pronóstico. Ese aumento apenas rebasaría por 0.11 puntos el alza anual de la canasta urbana observada en octubre.





Salario mínimo alcanza récord de 1988

Banamex calcula que la meta de 2030 requeriría aumentos de 10% a 12% anual. Su escenario de 11% para 2027 queda entre el 9.51% que propone Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el 12% que pide la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

De hecho, el banco ya incorporó el supuesto de un alza salarial de 11% en su pronóstico de 3.9% de inflación para 2027. Advierte que el salario mínimo ya alcanzó su nivel más alto frente al salario medio desde 1988, lo que reduce el margen para seguir elevándolo sin presionar los precios o afectar el empleo formal, especialmente conforme se reduzca la jornada laboral.

Pau Messeguer, economista en jefe de Multiva, considera que el ajuste de 2027 todavía puede mejorar el poder de compra de quienes perciben el mínimo.