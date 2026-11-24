En los restaurantes, donde muchos trabajadores ganan cerca del mínimo, el impacto observado ha sido moderado. “El salario mínimo sí se nota en los precios, pero en décimas y no en puntos”, dijo.
El efecto faro del aumento al salario mínimo
Pamela Díaz, economista en jefe de BNP Paribas, señaló que un ajuste de dos dígitos puede hacer que la inflación de los servicios tarde más en ceder.
“En precios, un aumento de 10 a 15% podría añadir presiones de costos en servicios intensivos en mano de obra, en un momento en que la inflación de servicios se mantiene por arriba de sus promedios históricos”
Pamela Díaz, economista en jefe de BNP Paribas
Además, añadió que el impulso de los aumentos al consumo parece haberse moderado frente a años anteriores, en un contexto de menor dinamismo del empleo formal.
A pesar de que en los último años hay poca evidencia de que los aumentos al salario mínimo se estén trasladando a la inflación de manera directa, Gabriela Soni, Chief Investment de UBS México, explicó en un encuentro con la prensa que esto podría ocurrir en el mediano plazo.
La economista señaló que la brecha entre el salario mínimo y el salario medio en la economía es cada vez más corto y que esto podría dar lugar al llamado "efecto faro". Este efecto ocurre cuando el aumento del salario mínimo sirve de referencia para ajustar otros sueldos, incluso los de quienes ya ganan por encima de ese piso.
Actualmente, el salario medio registrado en el IMSS es de 666 pesos diarios. Si el aumento del 11% se materializa en 2027, el salario mínimo ya equivaldría al 52% del salario medio.. Lo cual según Soni podría dar lugar a que los empresarios se vean presionados a subir el resto de salarios. Y añadió que, sin las medidas necesarias o aumentos a la productividad, podría verse presionado el empleo formal y los costos de las empresas.