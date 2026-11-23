El dirigente empresarial puso como ejemplo a Ciudad Juárez, donde atribuyó al incremento del salario mínimo fronterizo la pérdida de 60,000 puestos de trabajo.

“Eso sería un riesgo. Lo que generaría es una pérdida de empleos”, respondió Medina Mora ante el cuestionamiento de un incremento de 15% durante la reunión anual de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Los representantes sindicales plantearon el incremento en un oficio que recibieron el 20 de noviembre la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Medina Mora reservó para la Conasami la propuesta del CCE para el salario mínimo general , aunque ya había hecho un planteamiento de 6%, es decir 1 o 2 puntos por encima de la inflación, respondió que presentaría su cifra ante la comisión, donde gobierno, sindicatos y empresarios negocian el ajuste.

Dijo que el bajo crecimiento de la economía debe pesar en esa discusión y que la prioridad del sector privado es conservar el empleo.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, Medina Mora sí adelantó su planteamiento. “La propuesta en frontera es un ajuste simplemente por inflación”, dijo.

El presidente del CCE considera que el salario mínimo fronterizo ha subido demasiado. Además de los 60,000 empleos que dijo que se perdieron en Ciudad Juárez, mencionó el cierre de 14 maquiladoras y sostuvo que nuevas inversiones del sector se están dirigiendo a Centroamérica.

El poder de compra también entra en la negociación

Medina Mora recordó que en 2016 el sector empresarial propuso aumentos graduales al salario mínimo para recuperar el poder de compra sin presionar los precios ni elevar la informalidad.

La meta era alcanzar en 2024 la línea de bienestar familiar, que equiparó con el costo de dos canastas básicas. Según el dirigente, el aumento de 2026 permitió alcanzarla dos años después.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas hacia 2030.

Con la petición sindical de 15% ya en la mesa, el CCE llevará su propia cifra a la Conasami. Medina Mora adelantó la prioridad con la que llega a esa negociación. “En este momento necesitamos conservar esos empleos”, dijo.