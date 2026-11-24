¿Qué empresas tendrán ofertas por Black Friday 2026 en México?

Amazon tendrá descuentos de hasta 65% en tecnología, hogar y moda

Amazon México se encuentra entre las plataformas de comercio electrónico que concentran promociones durante el Black Friday con promociones de hasta 65% menos y 24 meses sin intereses. Las ofertas iniciarán el jueves 26 y terminarán el 30 de noviembre.

Entre los departamentos que los consumidores pueden revisar están computadoras, celulares, videojuegos, televisiones, electrodomésticos, cocina, belleza, ropa, deportes, juguetes y libros.



Sin embargo, los descuentos pueden variar de acuerdo con el producto, el vendedor y la disponibilidad de inventario. También es importante revisar si las opciones de meses sin intereses o los beneficios de envío aplican para el artículo seleccionado.

La recomendación es comparar el precio de los productos antes de comprarlos y revisar el costo final en el carrito, pues las condiciones pueden cambiar dependiendo del vendedor y del método de pago.

Adidas ofrecerá descuentos en tenis, ropa deportiva y accesorios

Adidas México anunció que su campaña de Black Friday se realizará del 26 al 29 de noviembre de 2026. La marca tendrá promociones en tenis, ropa deportiva, jerseys, pants, chamarras y accesorios para mujer, hombre y niños.

En su tienda en línea ya aparece una selección de artículos con descuentos, entre los productos disponibles se encuentran modelos de tenis de las líneas Originals, Performance y Sportswear.

Modelos como Sambae, Campus 00s, Forum Low y Handball Spezial ya muestran las rebajas, pero varían según el artículo. Algunos productos muestran descuentos de hasta 55% respecto a su precio original.

La marca también anunció que el lunes 30 de noviembre estará ofreciendo ofertas en el Cyber Monday, según disponibilidad.

Las compras podrán realizarse desde su tienda en línea, donde los usuarios pueden consultar tallas, colores, precios y condiciones de entrega.