Amazon, Mercado Libre y Liverpool se suman al Black Friday con descuentos de hasta 65%
Coppel, Cinemex, Mercado Libre, Amazon, Adidas y Liverpool anunciaron sus ofertas para el Black Friday que incluirán meses sin intereses, rebajas en productos seleccionados y ofertas especiales en tiendas digitales.
El Black Friday 2026 llegará a México y distintas empresas preparan promociones para los consumidores. Este año, la fecha designada es el viernes 27 de noviembre, pero algunas marcas lo extenderán hasta el 30 de noviembre.
Entre las empresas que figuran en esta temporada están Amazon, Adidas, Coppel, Liverpool, Cinemex y Mercado Libre.
A diferencia de El Buen Fin, el Black Friday no cuenta con un registro oficial de establecimientos participantes en México. Por lo que cada compañía establece sus propias fechas, categorías, descuentos y condiciones de compra.
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¿Qué empresas tendrán ofertas por Black Friday 2026 en México?
Amazon tendrá descuentos de hasta 65% en tecnología, hogar y moda
Amazon México se encuentra entre las plataformas de comercio electrónico que concentran promociones durante el Black Friday con promociones de hasta 65% menos y 24 meses sin intereses. Las ofertas iniciarán el jueves 26 y terminarán el 30 de noviembre.
Entre los departamentos que los consumidores pueden revisar están computadoras, celulares, videojuegos, televisiones, electrodomésticos, cocina, belleza, ropa, deportes, juguetes y libros.
Sin embargo, los descuentos pueden variar de acuerdo con el producto, el vendedor y la disponibilidad de inventario. También es importante revisar si las opciones de meses sin intereses o los beneficios de envío aplican para el artículo seleccionado.
La recomendación es comparar el precio de los productos antes de comprarlos y revisar el costo final en el carrito, pues las condiciones pueden cambiar dependiendo del vendedor y del método de pago.
Adidas ofrecerá descuentos en tenis, ropa deportiva y accesorios
Adidas México anunció que su campaña de Black Friday se realizará del 26 al 29 de noviembre de 2026. La marca tendrá promociones en tenis, ropa deportiva, jerseys, pants, chamarras y accesorios para mujer, hombre y niños.
En su tienda en línea ya aparece una selección de artículos con descuentos, entre los productos disponibles se encuentran modelos de tenis de las líneas Originals, Performance y Sportswear.
Modelos como Sambae, Campus 00s, Forum Low y Handball Spezial ya muestran las rebajas, pero varían según el artículo. Algunos productos muestran descuentos de hasta 55% respecto a su precio original.
La marca también anunció que el lunes 30 de noviembre estará ofreciendo ofertas en el Cyber Monday, según disponibilidad.
Las compras podrán realizarse desde su tienda en línea, donde los usuarios pueden consultar tallas, colores, precios y condiciones de entrega.
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Coppel extenderá sus promociones con Cyber Coppel
Coppeltambién forma parte de las empresas que se suman a la temporada de descuentos de noviembre, la campaña contempla promociones en distintas categorías de la tienda, del 26 de noviembre al 1 de diciembre.
Entre los departamentos que los consumidores pueden revisar están celulares, pantallas, electrodomésticos, línea blanca, muebles, ropa, calzado y motocicletas.
La extensión de la campaña permite que los compradores tengan varios días para comparar productos y buscar opciones para adelantar sus compras de Navidad.
En este caso, es importante consultar las condiciones de cada artículo, ya que los descuentos, métodos de pago y disponibilidad pueden variar entre las compras por internet y las realizadas en tiendas físicas.
Liverpool apuesta por un fin de semana de descuentos en el Black Friday
Liverpool tendrá una campaña especial de Black Friday del 27 al 30 de noviembre de 2026. La tienda departamental confirmó que durante esos cuatro días reunirá también las promociones correspondientes al Cyber Monday.
La oferta contempla distintas categorías de productos, por lo que los consumidores podrán buscar descuentos en celulares, pantallas, computadoras, tecnología, línea blanca, electrodomésticos, moda, calzado, belleza, fragancias, joyería y artículos deportivos.
La tienda también invita a revisar los beneficios disponibles para las compras, como Click & Collect, envío gratis y Garantía Liverpool, de acuerdo con las condiciones aplicables.
Las promociones podrán consultarse en Liverpool en línea, en la aplicación Liverpool Pocket y en los canales oficiales de la empresa.
Mercado Libre tendrá ofertas de hasta 65%
Mercado Libre es otra de las plataformas que se unió a estas promociones que incluirán descuentos de hasta 65%, 24 meses sin intereses en tarjetas de Mercado Libre y ofertas para algunas tarjetas bancarias como Santander y Afirme.
En la plataforma los descuentos serán del jueves 26 al 30 de noviembre en artículos de tecnología, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, moda, belleza, juguetes y productos para el hogar.
Sin embargo, los precios y descuentos deberán revisarse durante la jornada.
Cinemex tendrá boletos a 39 pesos por Black Friday
El Black Friday también llegará al entretenimiento, Cinemex anunció una promoción especial para este viernes 27 de noviembre, con boletos a 39 pesos para cuatro películas.
La oferta contempla los títulos Wildwood, La Venganza del Charro Negro, Yo Soy Rocky y Mi Amigo El Sol.
¡Ofertón de #BlackFriday en Cinemex! Wildwood, La Venganza del Charro Negro, Yo Soy Rocky y Mi Amigo El Sol por solo $39 este viernes 27 de noviembre. 4 peliculones. 🎥 https://t.co/j8wkU0cmeK
De acuerdo con el anuncio de la cadena, el precio de 39 pesos corresponde a los títulos seleccionados para la promoción. Es importante revisar las funciones disponibles y las condiciones de compra antes de acudir al cine.
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¿Cuándo será el Black Friday 2026 en México?
El Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre de 2026. Sin embargo, las promociones de las empresas no necesariamente estarán limitadas a ese día.
Por ello, antes de realizar una compra conviene consultar las fechas de cada empresa, comparar los precios y verificar si existen restricciones por producto, forma de pago o disponibilidad.