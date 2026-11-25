México quedó fuera, por ahora, de la nueva propuesta arancelaria de Estados Unidos. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó este 25 de noviembre los resultados de 14 investigaciones por sobrecapacidad industrial y propuso gravámenes bajo la Sección 301 para las 14 economías involucradas, entre ellas China, la Unión Europea y Japón.
México libra por ahora los aranceles que Trump propone a 14 economías por sobrecapacidad industrial
México y Noruega también fueron investigados, pero Washington dejó pendientes sus determinaciones.
La resolución de la USTR concluye que ciertas políticas y prácticas de esas 14 economías contribuyen a sostener una capacidad de producción excesiva y perjudican al comercio estadounidense. Con ese hallazgo, Washington abrió a consulta pública su propuesta de aranceles, con tasas que llegan hasta 35% para Vietnam y 25% para India. El anuncio aún no fija una fecha para el inicio del cobro.
México queda fuera de la propuesta de aranceles
México formó parte de las 16 economías que la USTR comenzó a investigar el 11 de marzo y ocho meses después, el representante comercial Jamieson Greer publicó los informes de 14 de ellas y señaló que todavía no ha emitido una determinación para México ni para Noruega. El comunicado tampoco da un plazo para resolver esos dos casos.
Para los exportadores mexicanos, el anuncio deja fuera a sus productos de esta propuesta de gravámenes. El expediente que sigue pendiente corresponde a la investigación por sobrecapacidad industrial, en el cual México ya había defendido su política industrial ante la USTR .
Durante las audiencias de la USTR, México pidió quedar fuera de la investigación. Ernesto Acevedo Fernández, representante de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, argumentó que la manufactura mexicana utiliza alrededor del 80% de su capacidad instalada y que son las empresas las que deciden cuánto producir y cuándo ampliar sus plantas, en función de la demanda.
Qué economías enfrentarían los aranceles de la Sección 301
Vietnam enfrenta la tasa más alta de la propuesta, de hasta 35%. Para India, la USTR plantea un máximo de 25%. Washington contempla tasas de 20% para Vietnam y 17% para India si alcanzan acuerdos comerciales que atiendan los hallazgos de la investigación.
Para China, la propuesta prevé hasta 20% para los productos fuera de los anexos, con un ajuste por el arancel de la Sección 301 que ya corresponda por trabajo forzoso. Para un grupo de mercancías plantea hasta 10%, mientras que otro quedaría exento. Singapur también enfrenta una tasa propuesta de hasta 20%, que podría ajustarse a 10% si un acuerdo o una negociación atiende los hallazgos de la USTR.
La propuesta contempla hasta 18% para Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia, y tasas de hasta 15% para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán. El cargo sobre cada producto dependería de las reglas de cada aviso, de los aranceles que ya se le apliquen y de las exclusiones previstas en los anexos.
Cuándo se decidirán los nuevos aranceles
La USTR recibirá comentarios escritos y solicitudes para participar en las audiencias hasta el 5 de enero de 2027. Las audiencias sobre los aranceles propuestos comenzarán el 25 de enero. Esas son las fechas que ya tienen las empresas para presentar sus argumentos sobre las tasas y los productos que Washington propone gravar.