México y Noruega también fueron investigados, pero Washington dejó pendientes sus determinaciones.

La resolución de la USTR concluye que ciertas políticas y prácticas de esas 14 economías contribuyen a sostener una capacidad de producción excesiva y perjudican al comercio estadounidense. Con ese hallazgo, Washington abrió a consulta pública su propuesta de aranceles, con tasas que llegan hasta 35% para Vietnam y 25% para India. El anuncio aún no fija una fecha para el inicio del cobro.

México queda fuera de la propuesta de aranceles

México formó parte de las 16 economías que la USTR comenzó a investigar el 11 de marzo y ocho meses después, el representante comercial Jamieson Greer publicó los informes de 14 de ellas y señaló que todavía no ha emitido una determinación para México ni para Noruega. El comunicado tampoco da un plazo para resolver esos dos casos.

Para los exportadores mexicanos, el anuncio deja fuera a sus productos de esta propuesta de gravámenes. El expediente que sigue pendiente corresponde a la investigación por sobrecapacidad industrial, en el cual México ya había defendido su política industrial ante la USTR .

Durante las audiencias de la USTR, México pidió quedar fuera de la investigación. Ernesto Acevedo Fernández, representante de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, argumentó que la manufactura mexicana utiliza alrededor del 80% de su capacidad instalada y que son las empresas las que deciden cuánto producir y cuándo ampliar sus plantas, en función de la demanda.

Qué economías enfrentarían los aranceles de la Sección 301

Vietnam enfrenta la tasa más alta de la propuesta, de hasta 35%. Para India, la USTR plantea un máximo de 25%. Washington contempla tasas de 20% para Vietnam y 17% para India si alcanzan acuerdos comerciales que atiendan los hallazgos de la investigación.