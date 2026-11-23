En Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum salió de su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, con una lista de asuntos en los que México y China podían trabajar juntos. Hablaron de trenes, agricultura y hospitales inteligentes. Con ello, se dejó en claro el interés del gigante asiático sobre el territorio azteca. Sin embargo, una de sus grandes peticiones fueron certidumbre y reglas claras para continuar las inversiones.
Amapola Grijalva, vocal presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, vio en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la oportunidad de retomar una conversación que llevaba años perdiendo continuidad.
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Grijalva hace un balance optimista del viaje. Asegura que el encuentro con Xi Jinping y los memorandos entre funcionarios de ambos países mejoró la perspectiva.
La presidenta viajó con miembros de su gabinete de Economía, Relaciones Exteriores, Energía, Turismo y Medio Ambiente. Para Grijalva, importa quiénes estuvieron ahí porque varias de las áreas en las que ve posibilidades de colaboración, desde la generación eléctrica hasta el equipamiento de puertos, requieren el seguimiento de esas dependencias.
“Sí, recibimos un mensaje de más cooperación, de más amistad y de más acercamiento con China”, dice en entrevista.
Grijalva ve tres prioridades para aprovecharlo. La primera es relanzar la agenda bilateral de negocios y comercio, con espacio para compartir conocimiento y tecnología.
La segunda es promover más a México en China, tanto para atraer inversión como para encontrar compradores para los productos mexicanos.
La tercera es dar certidumbre a las empresas que quieren invertir.
En ese último punto aparece el "pero", ya que en la misma semana del encuentro con Xi, México publicó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera que incorpora un filtro de seguridad nacional. Grijalva plantea lo que puede ocurrir del lado de una empresa: dedica tiempo a preparar un proyecto para traer tecnología y, cuando ya avanzó, descubre que la operación genera objeciones.
La Cámara quiere saber qué evaluará el gobierno en cada actividad para poder orientar a las empresas desde el principio. “Que no estemos sujetos a la discrecionalidad”, dice.
Con esa información, Grijalva indica que puede orientar a los inversionistas hacia proyectos con posibilidades reales de concretarse en México.
Generar confianza es una ciencia y un arte.
Lo dice porque las empresas que consideran venir a México ya reciben información sobre la inseguridad, la presión de Estados Unidos y las dudas sobre cómo se recibirá su capital.
Cuántas empresas chinas han llegado al país
Entre enero y septiembre de 2026, México vendió a China 11,101 millones de dólares, 59.5% más que en el mismo lapso del año anterior. En nueve meses superó lo que le exportó en todo 2025. Las compras mexicanas también aumentaron, 9.4%, hasta 105,979 millones de dólares. El déficit llegó a 94,878 millones de dólares.
Del lado de la inversión, Grijalva estima que alrededor de 380 empresas chinas han llegado a México en los últimos cinco años, con operaciones en manufactura y servicios. Considera que, lo que les ha pasado a esas compañías desde que se instalaron puede pesar en la decisión de las siguientes. Si les va bien en México, dice, su experiencia puede atraer más inversiones.
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La Cámara también quiere que las pymes mexicanas encuentren un lugar en esas cadenas productivas, por lo que en la agenda empresarial del viaje, les habría gustado ver más espacio para ellas.
Cuando se le pregunta qué falta para vender más a China, Grijalva contesta con cinco repeticiones. “Necesitamos promover, promover, promover, promover, promover”.
Cuenta que algunas empresas mexicanas que participaron en una feria de bebidas en Hong Kong ya negociaban sus primeras entregas.
Le interesa repetir esas visitas y ampliar lo que México lleva a los compradores, del tequila al mezcal, el sotol y la raicilla, además de vinos, cervezas y licores de frutas. También ve posibilidades para alimentos preparados, cárnicos y productos pesqueros.
Grijalva recurre a esa ruta para mostrar la variedad de lo que México puede ofrecer y por qué la promoción comercial también tendría que llegar a compradores de manufacturas.
Qué busca reactivar la Cámara México-Chhina
Grijalva recuerda que la relación bilateral ya tenía grupos de trabajo para hablar de comercio e inversión. Con ellos se buscó acercar a autoridades aduaneras, sanitarias y de regulación técnica.
Apunta que pudo haber intercambios entre dependencias durante estos años, pero faltó la continuidad prevista cuando se crearon esos mecanismos. Que Sheinbaum viajara con secretarios de varias áreas y que sus contrapartes chinas se sentaran con ellos le parece una oportunidad para volver a dar seguimiento a esos asuntos.
Algunos especialistas mexicanos pueden viajar a China para aprender y los desarrolladores chinos venir a México a enseñar. Más adelante, ambos podrían producir soluciones en conjunto.
La presentación del Plan México ante empresarios de Asia-Pacífico le pareció otra señal favorable. Grijalva detalla que allí se habló de una cifra de 430,000 millones de dólares de inversión para lo que resta del sexenio.
Su atención está en lo que viene después de presentar una meta de ese tamaño, donde el reto es encontrar empresas y proyectos que puedan concretarla.
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La Cámara prepara su propia propuesta para prolongar el diálogo. Quiere organizar una cumbre económica y comercial México-China en 2027 y prevé buscar a la Secretaría de Economía y al Ministerio de Comercio chino para ponerla en pie.
Grijalva ve ahí una oportunidad para vincular a más empresas de ambos países y dar seguimiento a los contactos que ya hicieron. En julio de 2026, cuenta, la Cámara llevó a 20 empresas a una feria de cadenas de suministro en Beijing. Ahora quiere que de esos encuentros salgan proyectos.
“Hay que bajar el balón para meter el gol”, dice Grijalva al hablar del trabajo que sigue al viaje. Para la Cámara, una parte de ese trabajo empieza antes de que haya un anuncio de inversión, cuando una empresa se sienta a evaluar un proyecto y pregunta qué tendría que cumplir para hacerlo en México.