Grijalva hace un balance optimista del viaje. Asegura que el encuentro con Xi Jinping y los memorandos entre funcionarios de ambos países mejoró la perspectiva.

La presidenta viajó con miembros de su gabinete de Economía, Relaciones Exteriores, Energía, Turismo y Medio Ambiente. Para Grijalva, importa quiénes estuvieron ahí porque varias de las áreas en las que ve posibilidades de colaboración, desde la generación eléctrica hasta el equipamiento de puertos, requieren el seguimiento de esas dependencias.

“Sí, recibimos un mensaje de más cooperación, de más amistad y de más acercamiento con China”, dice en entrevista.

Grijalva ve tres prioridades para aprovecharlo. La primera es relanzar la agenda bilateral de negocios y comercio, con espacio para compartir conocimiento y tecnología.

La segunda es promover más a México en China, tanto para atraer inversión como para encontrar compradores para los productos mexicanos.

La tercera es dar certidumbre a las empresas que quieren invertir.

En ese último punto aparece el "pero", ya que en la misma semana del encuentro con Xi, México publicó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera que incorpora un filtro de seguridad nacional. Grijalva plantea lo que puede ocurrir del lado de una empresa: dedica tiempo a preparar un proyecto para traer tecnología y, cuando ya avanzó, descubre que la operación genera objeciones.

Amapola Grijalva, vocal presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara Cámara de Comercio y Tecnología México-China. (Foto: Cortesía.)



La Cámara quiere saber qué evaluará el gobierno en cada actividad para poder orientar a las empresas desde el principio. “Que no estemos sujetos a la discrecionalidad”, dice.

Con esa información, Grijalva indica que puede orientar a los inversionistas hacia proyectos con posibilidades reales de concretarse en México.

Generar confianza es una ciencia y un arte.



Lo dice porque las empresas que consideran venir a México ya reciben información sobre la inseguridad, la presión de Estados Unidos y las dudas sobre cómo se recibirá su capital.

Cuántas empresas chinas han llegado al país

Entre enero y septiembre de 2026, México vendió a China 11,101 millones de dólares, 59.5% más que en el mismo lapso del año anterior. En nueve meses superó lo que le exportó en todo 2025. Las compras mexicanas también aumentaron, 9.4%, hasta 105,979 millones de dólares. El déficit llegó a 94,878 millones de dólares.

Del lado de la inversión, Grijalva estima que alrededor de 380 empresas chinas han llegado a México en los últimos cinco años, con operaciones en manufactura y servicios. Considera que, lo que les ha pasado a esas compañías desde que se instalaron puede pesar en la decisión de las siguientes. Si les va bien en México, dice, su experiencia puede atraer más inversiones.