México captó 43,090 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) entre enero y septiembre de 2026, el monto más alto para un periodo comparable. La cifra creció 5.3% frente a los 40,906 millones que la Secretaría de Economía publicó originalmente para los primeros nueve meses de 2025, pero las nuevas inversiones, en cambio, se redujeron a 3,800 millones.
Inversión extranjera en México bate récord con 43,090 mdd, pero los nuevos capitales caen 42%
El récord sustentó en las empresas que ya están instaladas en el país. La reinversión de utilidades aumentó 26% y llegó a 34,975 millones de dólares, también un máximo histórico. Estos son capitales que las compañías ganaron en México y dejaron en sus operaciones locales. Ese rubro representó 81.2% de toda la inversión extranjera del periodo.
Cuánto cayeron las nuevas inversiones
Las nuevas inversiones sumaron 3,800 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026 y representaron 8.8% de la IED que recibió México. El monto fue 42.1% menor que los 6,563 millones de dólares reportados en el mismo periodo de 2025.
Las cuentas entre compañías, que incluyen operaciones financieras entre empresas de un mismo grupo, cayeron 34.6%, a 4,315 millones de dólares.
Cuánto creció la IED en el tercer trimestre
La IED de julio-septiembre de 2026 sumó 8,122 millones de dólares, cifra superior a los 6,641 millones del mismo lapso de 2025, equivalente a un aumento de 22.3% anual.
La manufactura sí atrajo más capital nuevo
La caída de las nuevas inversiones tuvo una excepción en las fábricas, ya que la manufactura recibió 1,124 millones de dólares en nuevas inversiones, 58.8% más que los 708 millones de un año antes.
La Secretaría de Economía atribuyó el avance principalmente a la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación y componentes electrónicos .
Si se suman los tres tipos de inversión, la manufactura captó 19,231 millones de dólares, 26.6% más que entre enero y septiembre de 2025. La fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos aportó 1,814 millones de dólares adicionales y la industria de bebidas y tabaco, 1,804 millones más.
Los servicios financieros y de seguros quedaron en segundo lugar, con 10,635 millones de dólares y un crecimiento de 3.7%, seguido de transportes, correos y almacenamiento, con 3,099 millones, 59.3% más que un año antes.
Qué países invierten más en México
Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista, con 19,334 millones de dólares, equivalentes al 44.9% del total. A la lista se sumaron España, con 6,208 millones; Alemania, con 2,895 millones; Reino Unido, con 2,586 millones, y Canadá, con 2,447 millones. Los dos socios de México en el T-MEC aportaron, en conjunto, poco más de la mitad de la IED total.
Qué estados captan más inversión extranjera
La Ciudad de México concentró 19,602 millones de dólares, el 45.5% del monto global. Nuevo León quedó en segundo lugar con 4,431 millones, seguido de Jalisco, con 2,707 millones; Baja California, con 2,362 millones, y Puebla, con 1,753 millones. Las cinco entidades reunieron 71.6% de la inversión extranjera captada hasta septiembre.