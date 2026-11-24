El récord sustentó en las empresas que ya están instaladas en el país. La reinversión de utilidades aumentó 26% y llegó a 34,975 millones de dólares, también un máximo histórico. Estos son capitales que las compañías ganaron en México y dejaron en sus operaciones locales. Ese rubro representó 81.2% de toda la inversión extranjera del periodo.

Cuánto cayeron las nuevas inversiones

Las nuevas inversiones sumaron 3,800 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026 y representaron 8.8% de la IED que recibió México. El monto fue 42.1% menor que los 6,563 millones de dólares reportados en el mismo periodo de 2025.

Las cuentas entre compañías, que incluyen operaciones financieras entre empresas de un mismo grupo, cayeron 34.6%, a 4,315 millones de dólares.

Cuánto creció la IED en el tercer trimestre

La IED de julio-septiembre de 2026 sumó 8,122 millones de dólares, cifra superior a los 6,641 millones del mismo lapso de 2025, equivalente a un aumento de 22.3% anual.

La manufactura sí atrajo más capital nuevo

La caída de las nuevas inversiones tuvo una excepción en las fábricas, ya que la manufactura recibió 1,124 millones de dólares en nuevas inversiones, 58.8% más que los 708 millones de un año antes.

La Secretaría de Economía atribuyó el avance principalmente a la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación y componentes electrónicos .

Si se suman los tres tipos de inversión, la manufactura captó 19,231 millones de dólares, 26.6% más que entre enero y septiembre de 2025. La fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos aportó 1,814 millones de dólares adicionales y la industria de bebidas y tabaco, 1,804 millones más.

Los servicios financieros y de seguros quedaron en segundo lugar, con 10,635 millones de dólares y un crecimiento de 3.7%, seguido de transportes, correos y almacenamiento, con 3,099 millones, 59.3% más que un año antes.