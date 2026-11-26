Aunque la cifra llama la atención por su tamaño —solo superada por episodios como la crisis de 2009 o los ajustes de 2021 y finales de 2025—, los analistas descartan señales de alarma en la economía por una “fuga de capitales”.



La inversión de cartera es muy volátil; hay salida de capitales por reacomodo de portafolios. No implica un deterioro del país, sino movimientos por expectativas en tasas de interés y tipo de cambio James Salazar, subdirector de análisis económico de Kapital Grupo Financiero

¿Por qué hay salidas de capitales de cartera?

Los residentes en México adquirieron activos de cartera en el extranjero por 5,943 millones de dólares netos, principalmente participaciones de capital y en fondos de inversión. Al mismo tiempo, los pasivos de cartera de México frente a inversionistas del exterior disminuyeron en 5,753 millones de dólares.

“El dato es congruente con el encarecimiento del financiamiento global y con el menor atractivo relativo de las posiciones en pesos tras el alza de la Fed en septiembre”, detalló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe en Valmex Casa de Bolsa.

Los títulos de deuda explicaron cerca de tres cuartas partes de la reducción de esos pasivos. Dentro de ese rubro, los títulos del gobierno general registraron una disminución neta de 3,423 millones de dólares.

Una fuente de volatilidad para el peso

Es importante señalar que la inversión de cartera se refiere en gran medida a posiciones en bonos de deuda, gubernamental o no, y el movimiento de este renglón en la balanza de pagos implica los cambios de manos de esos títulos. No suele ser motivo de preocupación mientras los otros indicadores como IED hacia México, remesas y reservas internacionales permanezcan estables o al alza.

De hecho, la salida neta del conjunto de la cuenta financiera fue de 1,818 millones de dólares en el trimestre. Las entradas netas por inversión directa, derivados y otras inversiones, junto con una reducción en los activos de reserva, compensaron parte del flujo de cartera.