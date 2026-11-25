Las 10 Afores del mercado registraron ganancias por 14,622 millones de pesos al cierre de octubre. Sin embargo, son dos administradoras las que destacan por su desempeño: Banamex y XXI Banorte. Ambos fondos de pensiones concentran 36% de las utilidades del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Banamex y XXI Banorte concentran más de un tercio de las ganancias de las Afore
Para poner en perspectiva, Banamex y XXI Banorte ganaron 5,325 millones de pesos entre enero y octubre. Ese nivel de utilidades fue mayor que la suma de otras seis Afores: Azteca, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensionissste y Principal, que en conjunto sumaron 4,450 millones.
Sura y Profuturo obtuvieron ganancias por 2,404 millones y 2,443 millones de pesos, respectivamente.
Inversiones impulsan ganancias de Afore Banamex
Afore Banamex reportó utilidades por 2,531 millones de pesos entre enero y octubre, un aumento anual de 2.3% anual real, con base en información de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro ( Consar ).
Marcelo Santos, director general de Afore Banamex, mencionó a Expansión que las utilidades de la administradora reflejan el efecto combinado de distintos factores vinculados al desempeño y crecimiento del negocio, más que de un solo elemento en particular.
En primer lugar, pese a un entorno complejo y a la elevada volatilidad observada en los mercados internacionales, hemos mantenido una gestión de inversiones consistente, alcanzando en lo que va del año un rendimiento positivo
Incrementos patronales también ayudan a las ganancias
El responsable de la cartera de la Afore del banco explicó que el crecimiento estructural del SAR, impulsado por el incremento gradual de las contribuciones patronales, fortaleció el volumen de recursos administrados y la dinámica del negocio.
Información de Consar muestra que la Afore administra 1.4 billones de pesos, al cierre de octubre, un aumento real de 8.3% anual.
“En conjunto, estos factores contribuyen a fortalecer la rentabilidad del negocio, manteniendo una visión de largo plazo y poniendo siempre en el centro el patrimonio y el bienestar financiero de nuestros trabajadores”.
Además de los dos puntos descritos, Santos mencionó que la Afore mantiene una disciplina constante en materia de eficiencia operativa y gestión del gasto, lo que les “ha permitido optimizar recursos y seguir invirtiendo en capacidades estratégicas”.
“Nuestra visión es muy clara, estamos enfocados en fortalecer nuestra posición como una de las Afores líderes del país, colocando al cliente en el centro de nuestra estrategia y de la toma de decisiones, con el objetivo de ofrecer una propuesta de valor y experiencia diferenciada”.
Ahorro voluntario impulsa ganancias de Afore XXI Banorte
Afore XXI Banorte fue la administradora que más dinero ganó entre enero y octubre, con 2,793 millones de pesos, un aumento anual de 6.7% real, de acuerdo con información de la Consar.
Información del Grupo Financiero Banorte, en su más reciente reporte trimestral, explicó que el crecimiento de las ganancias durante este año fue consecuencia del incremento en los ingresos por comisiones asociado al aumento del saldo administrado, así como por mayores aportaciones voluntarias.
El saldo administrado de XXI Banorte se ubicó en 1.7 billones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 7.8% real. Mientras que las aportaciones voluntarias crecieron 19.9% real a 97,363 millones de pesos en el periodo reportado.
XXI Banorte acumula ingresos por 39,354 millones de pesos en los 10 primeros meses del año, un crecimiento anual real de 11.5%.
La utilidad de la Afore representó el 2.3% de las ganancias del Grupo Financiero Banorte.
Afores aún no se recuperan de control de precios
Durante el Encuentro Amafore 2026, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), informó que los fondos de pensiones aún no superan el tope a las comisiones, el cual se calcula con los mercados de Estados Unidos, Chile y Colombia. El control a precios no solo hizo descender los ingresos, sino también las ganancias de la industria.
“En términos reales todavía estamos muy abajo (...) Eso sucedió por el cambio legal y por las Afores lo que han hecho es cumplir con el nuevo marco con ese tope que entró en vigor en 2022 y eso nos llevó a tener un ajuste muy fuerte”, consideró.
De ahí que el directivo mencionara que entre 2022 y 2024 la comisión promedio del SAR se mantuviera sin cambios en 0.57%. En 2025 y 2026 hubo disminuciones “marginales” a 0.55% y 0.54%, respectivamente. Para el siguiente año la comisión propuesta por Consar a las Afore será de 0.53%.
Con base en información del regulador del SAR, las ganancias de las Afore aún están por debajo de cuando entró en vigor el tope a las comisiones. En octubre del 2021, las utilidades de la industria se ubicaron en 15,851 millones de pesos, 7.8% real menos que lo reportado en el décimo mes del 2026.
Leopoldo Villaseñor, subsecretario de Relaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró, en la Feria de las Afores 2026, que las comisiones de las administradoras han descendido desde 2022; sin embargo, acusó que el crecimiento de los ingresos y las ganancias de éstas abre la posibilidad de reducir la comisión promedio aún más.
“Insistimos y seguiremos insistiendo que las Afore pueden cobrar un porcentaje menor por administración de cuentas individuales que el que cobran actualmente”, dijo en la inauguración de la Feria.