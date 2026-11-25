Para poner en perspectiva, Banamex y XXI Banorte ganaron 5,325 millones de pesos entre enero y octubre. Ese nivel de utilidades fue mayor que la suma de otras seis Afores: Azteca, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensionissste y Principal, que en conjunto sumaron 4,450 millones.

Sura y Profuturo obtuvieron ganancias por 2,404 millones y 2,443 millones de pesos, respectivamente.

Inversiones impulsan ganancias de Afore Banamex

Afore Banamex reportó utilidades por 2,531 millones de pesos entre enero y octubre, un aumento anual de 2.3% anual real, con base en información de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro ( Consar ).

Marcelo Santos, director general de Afore Banamex, mencionó a Expansión que las utilidades de la administradora reflejan el efecto combinado de distintos factores vinculados al desempeño y crecimiento del negocio, más que de un solo elemento en particular.