“Si Estados Unidos hace esto con las fresas en invierno, nosotros también debemos tener más mecanismos, en múltiples temas, para ser más proteccionistas”, señaló Cortina. Calificó ese escenario de “subóptimo”. El costo para el campo sería abrir disputas en otros productos cuando los agricultores necesitan saber con qué condiciones podrán vender la próxima cosecha.

El expediente antidumping abarca las fresas mexicanas frescas o refrigeradas que entran a Estados Unidos del 1 de noviembre al 31 de marzo, cuando coinciden con la cosecha de Florida. En esos cinco meses de la temporada 2024-2025, Estados Unidos importó más de 200,000 toneladas desde México por 933 millones de dólares, según el Departamento de Comercio estadounidense.



Julio Berdegué Sacristán, coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios de la Presidencia de la República y responsable de la agenda agrícola del equipo mexicano que negocia el T-MEC, dijo que "la investigación debió haberse hecho en todo el territorio de EU y no solo sobre una porción artificial del mismo. Una investigación antidumping necesita estar respaldada por al menos la mitad de los productores de Estados Unidos, en este caso de fresa, y representar al menos al 25% de la producción nacional del producto. Quienes presentaron esta demanda no cumplen con ninguna de estas dos condiciones".

No obstante, agregó que México mantiene sus objetivos tras las elecciones de medio término en Estados Unidos y seguirá privilegiando el diálogo con el gobierno de Donald Trump y con legisladores de ambos partidos.

Francisco de Rosenzweig Mendialdua, socio ejecutivo de White & Case México y exsubsecretario de Comercio Exterior, señaló que el Departamento de Comercio estadounidense cuenta con más recursos y respaldo institucional que su contraparte mexicana para atender controversias. Esa diferencia cobra importancia si el criterio utilizado en la fresa da lugar a varios expedientes a la vez.





El campo ve margen para negociar tras las elecciones en EU

Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), identificó una posible apertura tras el triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso. A su juicio, los demócratas reconocen que el descontento por los precios altos pesó en el resultado electoral y que la política arancelaria contribuyó a ese encarecimiento. La duda, dijo, es si encontrarán a un Donald Trump dispuesto a negociar o a uno inclinado a ejercer el veto.