Mar-a-Lago y la cuenta del 5% para los autos

La reunión en Shenzhen dejó encaminado el siguiente paso, pues Donald Trump dijo que el acuerdo comercial está cerca y Claudia Sheinbaum aseguró que las conversaciones sobre los aranceles a vehículos, acero, aluminio y sus derivados muestran avances importantes.

Los dos mandatarios volverán a encontrarse en diciembre en Mar-a-Lago , durante la visita de la presidenta a Florida para participar en el G20. Sheinbaum confía en que esa cita permita cerrar el entendimiento bilateral.

Las armadoras ya hacen cálculos, Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), planteó que México aspirara a igualar la tasa de 15% que Estados Unidos aplica a competidores como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

Si Washington acepta además descontar el contenido regional del valor sobre el que cobra el gravamen, algunos modelos hechos en México terminarían con una tasa efectiva cercana a 5%, o incluso menor, según la composición de cada vehículo. Garza señaló que todavía no se conocen los términos de un posible acuerdo.

Daniel Watson, exsubjefe negociador del T-MEC por Estados Unidos, no descartó un acuerdo provisional que reduzca los aranceles al acero y al aluminio. Pero Trump difícilmente entregará pronto una de sus cartas más valiosas : aliviar los gravámenes de la Sección 232 representaría una victoria importante para México y reduciría la presión estadounidense sobre el resto de la negociación.

"En ningún momento de la historia de Estados Unidos le hemos concedido a nuestra contraparte su principal petición a mitad de una negociación", dijo Watson.

Andrea van Vugt, exasesora de Asuntos Exteriores y Comercio del primer ministro de Canadá, ve otro obstáculo. En un foro de la Washington International Trade Association (WITA) explicó que un acuerdo exige que coincidan el representante comercial, Jamieson Greer, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la Casa Blanca.

Le cuesta imaginar que Trump acepte un compromiso que limite futuros gravámenes contra México y Canadá. Para Mark Carney, además, dividir la negociación en dos tiene un costo. Si consigue respaldo en Canadá para hacer concesiones en un primer arreglo, tendría que explicar por qué hace falta volver a la mesa y qué más está dispuesto a ceder.

El T-MEC gana terreno

En plena disputa arancelaria, más mercancías mexicanas entran a Estados Unidos bajo el tratado, ya que entre enero y septiembre de 2026, Estados Unidos importó de México 412,234 millones de dólares bajo el T-MEC, 35.8% más que en el mismo periodo de 2025, según el Buró del Censo estadounidense. Esas compras representaron 85.6% del valor total de las importaciones desde México, frente a 76.1% un año antes, pero incluso un automóvil que cumple las reglas del tratado puede quedar sujeto a un gravamen sectorial.

El acero y el aluminio sujetos a la tasa general de la Sección 232 pagan 50%. Diversos derivados pagan 25% y algunos equipos tienen tasas reducidas. Los automóviles y los camiones medianos y pesados enfrentan una tasa base de 25%, con reglas específicas para acreditar el contenido estadounidense. Por otra vía, el arancel de 10% de la Sección 301 vinculado al trabajo forzoso exenta a los bienes mexicanos que califican para el trato preferencial del T-MEC.

Mientras que los posibles aranceles por sobrecapacidad industrial quedaron en suspenso para México, la oficina de Greer publicó resoluciones para 14 economías y propuso tasas de hasta 35%.