Jorge Valencia advierte que incluso en las ferias de franquicias existen marcas que no están registradas, no tienen bien definido su modelo de negocio ni de operación como franquicias, por lo cual señaló que el inversionista no se debe dejar llevar por las apariencias, sino investigar profundamente antes de poner en riesgo su patrimonio.

(Andrea Murcia Monsivais)