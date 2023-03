Un abogado fumador de puros se ampara ante la "ley antitabaco"

¿Qué argumento utilizó el abogado?

El abogado, experto en compliance y amparo y socio fundador de Oca Law Firm, detalló que desde la entrada en vigor de la reglamentación no podía revisar, mediante el tacto y el aroma, que el tabaco de los puros estuviera fresco.

“Tengo derecho a ver que los puros no tengan lasioderma, pero si me dan una lista, como sucede con las de vinos como si fuera un restaurante, no puedo hacerlo”, declara. “Con esta ley se limitan nuestros derechos como consumidores", añade.

El argumento que utilizó el abogado es que la nueva regulación limita el derecho del libre desarrollo de la personalidad, es decir, su capacidad de decidir qué quiere consumir, en tanto esto no dañe a terceros ni incurra en un delito federal.

Ortiz tramitó su amparo como persona física y, ahora, puede solocitar a cualquier tienda que le abran los humidores para tocar y oler los puros. “Todas las personas que crean que sus derechos están siendo violados (con esta reglamentación) sepan que tienen una defensa”, declara.

¿Qué opciones tienen los consumidores de tabaco?

Los fumadores y usuarios que quieran recurrir a esta herramienta legal, tienen como opción sumarse a la demanda de amparo de algún comercio que haya realizado el trámite, aunque se le haya negado la suspensión, pero también puede hacerlo de forma individual.

El especialista comenta que lo ideal es que los usuarios hayan solicitado acceder al producto, y una vez que se les haya negado el acceso, presenten la demanda de amparo, bajo el argumento de que no son expertos en marcas de cigarros o puros, además de que coartar su derecho al libre desarrollo.

De acuerdo con su experiencia, Ortiz considera que es más sencillo interponer la demanda de amparo para una persona física frente a los establecimientos comerciales, porque nadie lo está coartando ni está afectando a terceras personas con su decisión.

“Estamos evocando que el reglamento no solo está mal hecho, sino el conflicto que está generando el poder ejecutivo al emitir reglamentos que van más allá de la ley cuando tienen que hacer valer los derechos del consumidor”, concluye el experto.