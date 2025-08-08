Este viernes, Gonzalo Soto y Fernanda Hernández platican sobre la recompensa que ofrece Estados Unidos por información que lleve al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y los señalamientos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
Estados Unidos aumenta la recompensa por Nicolás Maduro
Las autoridades estadounidenses dijeron que han incautado toneladas de cocaína vinculadas al presidente venezolano. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 08 agosto 2025 07:53 AM
Además, comparten lo más importante de otros temas:
- Bienestar, Pemex y Educación padecen los recortes al gasto
- Banxico modera recorte a su tasa de interés y la deja en 7.75%
- La inflación se modera en julio y se ubica en 3.51% anual
- El miedo de los migrantes: ser deportados de EU a un país que no es suyo
- Farmacéuticas invertirán 12,000 mdp como parte del Plan México
