Samuel García vs Pemex: qué está pasando en la refinería de Cadereyta

Pemex nunca ha tenido un especial cuidado por la cantidad de emisiones que generan sus seis complejos de refinación. La transparencia al respecto es muy poca y la estatal omite presentar informes de manera recurrente y detallada sobre la emisión de gases de efecto invernadero de sus refinerías.

Pero en un hecho que ya se ha convertido en cotidiano, el domingo pasado la refinería reportó emisiones anómalas, que rápidamente circularon en redes sociales. “La refinería de Cadereyta así dejó el cielo y el aire de Nuevo León. Esto no lo vamos a permitir, vamos a hacer todo para que esto pare. Nuestro derecho a respirar aire limpio está por encima de cualquier industria, de gobierno o privada”, dijo García, que ha basado una gran parte de su estrategia en redes sociales, en su cuenta de Twitter.

Ese mismo día la Secretaría de Medio Ambiente estatal acudió a las instalaciones de la estatal para entregar un exhorto sobre una próxima clausura, tras la detección de las emisiones. El gobierno de Nuevo León ha asegurado que la administración del complejo de refinación se negó a recibir el documento por haber sido entregado en un día inhábil.

¿Qué dice Pemex sobre la refinería de Cadereyta?

La estatal Pemex respondió más tarde en un comunicado explicando que la gran columna de humo se había debido a un paro seguro que se aplicó en las instalaciones de Pemex, “un procedimiento que se aplica de manera preventiva” y que, dice, generó esa cantidad de emisiones de humo durante siete minutos. La petrolera ha asegurado que el contenido de ésta era 99% vapor de agua y sólo 1% remanente de hidrocarburos “lo que le dio coloración amarilla a la columna de vapor”.

La estatal Pemex no se ha distinguido por mantener altos estándares ambientales en sus complejos. Aunque en los últimos meses ha aumentado su discurso alrededor de las acciones que comienza a tomar para reducir sus emisiones contaminantes, a la par que los inversionistas comienzan a exigirle objetivos alineados a mitigar el cambio climático.

En una conferencia de prensa, el gobernador Samuel García ha dicho que no dará un día más de tregua a la administración de la estatal: “La ley se va aplicar, no importa si eres de competencia local o federal”, dijo esta mañana. “Ya no vamos a pedir derecho a la federación para sancionar a Pemex o CFE”. Mañana miércoles el gobierno de Nuevo León se reunirá con representantes de la petrolera estatal.

Los reclamos de García se dan en medio de una nueva visita de John Kerry, el enviado para el clima de Estados Unidos, en lo que será una nueva discusión para la cooperación entre los países para el desarrollo de más proyectos renovables.