GM dejará de fabricar su Camaro, ¿es el fin de la era de los muscle cars?

La primera generación de Camaro llegó al mercado en la década de 1960, cuando también Ford lanzó el Mustang. En 1970, Dodge presentó la primera generación de su modelo Challenger, dando paso a un icónico sector: el de los muscle cars.

Pero General Motors no ha logrado aumentar las ventas globales de Camaro. En 2022, solo vendió 24,652 unidades, frente a las 55,060 unidades de Dodge Challenger y las 47,566 entregas de Ford Mustang, según datos de las marcas.

En México, General Motors vendió 87 unidades de Chevrolet Camaro en 2022, 6% menos que en 2021.

Chevrolet anunció el fin de producción de su muscle car Camaro con esta imagen de la versión ZL1 1LE en color Vivid Orange Metallic. (Cortesía)

Parte de esto quizás se debe a que el fabricante estadounidense ya no hizo una actualización profunda de su Camaro, desde que introdujo la sexta generación en 2016, lo que hizo que el modelo empezara a sentirse obsoleto.

La semana pasada, General Motors confirmó que los últimos Camaro de sexta generación saldrán de la línea de ensamblaje en la planta de Lansing Grand River en Michigan en enero de 2024, dejando al Ford Mustang como el último cupé estadounidense de alto rendimiento con motor de gasolina disponible en el mercado.

¿Un Camaro eléctrico?

Los caballos y la potencia siempre ha sido parte del ADN de los vehículos estadounidenses, pero en medio de la transición hacia la electrificación han tenido que dar un nuevo enfoque, ya sea con motores turbo -como el EcoBoost que se encuentra debajo del cofre de Mustang- o utilizando las marcas para lanzar nuevos modelos eléctricos.

Los ejecutivos de Dodge revelaron el año pasado un prototipo de muscle car eléctrico que, según dijeron, proporcionaba una "vista previa de un modelo futuro".

Aunque aún no hay una confirmación de que General Motors seguirá el mismo camino, Scott Bell, vicepresidente global de Chevrolet, ha dejado la puerta abierta. “Si bien no estamos anunciando un sucesor inmediato hoy, tengan la seguridad de que este no es el final de la historia de Camaro”, dijo en un comunicado.