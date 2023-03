La estatal CFE tiene un arbitraje internacional con la española Fisterra

La CFE y Fisterra fueron consultadas, pero no ofrecieron comentarios. La estatal ha omitido hacer públicos los detalles de los juicios que tiene abiertos en instancias internacionales. Un alto funcionario de la compañía, que pidió no ser citado, explicó que la CFE ha optado por no dar información sobre los arbitrajes que tiene abiertos como parte de la estrategia jurídica que han seleccionado.

“Mencionar cualquier detalle sobre los procesos sale contraproducente y nos afecta en los procesos e incluso en la relación con los mercados”, dijo en ese momento.

La española Fisterra Energy, que es parte del portafolio del gestor de activos Blackstone, tiene Frontera, una central de ciclo combinado en Texas, que funciona a base de gas y que importa electricidad a clientes industriales en México. Hasta noviembre del año pasado, Fisterra también era dueña de la central Tierra Mojada, que funciona a base de gas natural y está ubicada en Jalisco. Esta planta fue vendida en noviembre del año pasado a SAAVI Energía. La compañía también fue consultada, pero no ofreció comentarios.

La estatal tiene un arbitraje internacional abierto por un tema similar con la española Iberdrola.

Las compañías enfrentaban un desacuerdo por el monto que la segunda debía pagar a CFEnergía por el gas que la estatal le vendió a la española para la operación de su central El Carmen, en Nuevo León, durante febrero de hace dos años, cuando el precio spot del gas se disparó hasta en 7,000% debido a las malas condiciones climáticas que dificultaron el transporte de la molécula.

CFE ha asegurado que la tormenta invernal le dejó pérdidas por 84,000 millones de pesos y ha mencionado de manera constante que esto creó un boquete en sus finanzas.

Una resolución sobre el arbitraje entre Iberdrola y CFE, que tiene como sede Londres, está prevista para el primer semestre de este año.

Los últimos datos públicos de la estatal CFE, que datan de 2021, dictan que la compañía tiene 21 arbitrajes abiertos en cortes internacionales.