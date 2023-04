El AICM ya no permitirá la operación de vuelos fuera de sus horarios asignados

“Cuando detectas que es una trampa la que te están haciendo –como un vuelo con horario a las 3 am que sale a las 6.30am o 7:00 am y no hay ninguna justificación– no se le autoriza su plan de vuelo”, dijo la fuente bajo condición de anonimato.

La junta con las aerolíneas que operan en el AICM estaba proyectada para terminar a las 12:30 pm de este martes, por lo que se preveía que las disposiciones entraran en vigor a partir de las 12:31 pm.

Las pantallas del AICM reflejarán el horario del slot del vuelo, y no el ofrecido comercialmente por la aerolínea, que en varios casos es hasta 12 horas después del oficialmente asignado, según un análisis de Expansión.

La administración del aeropuerto capitalino no está cerrada a volver a poner en sus pantallas los horarios comerciales –aquellos que las líneas aéreas le venden al usuario al adquirir su vuelo–; sin embargo, el horario comercial debe tener una diferencia máxima de 10 a 15 minutos en comparación con el slot asignado.