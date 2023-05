La silenciosa revolución de los vehículos híbridos enchufables

Seamos honestos: los vehículos eléctricos aún generan desconfianza entre los usuarios. La ansiedad de rango y la escasez de las estaciones de carga públicas son razones válidas por las que la mayoría de los clientes aún dudan sobre la conveniencia de migrar a esta tecnología.

Pero conforme el tiempo para cumplir con las ambiciosas metas de reducción de emisiones se acorta, cada vez más fabricantes de vehículos ven en los híbridos enchufables (PHEV) el tren motriz “ideal” para los consumidores que desean avanzar con cautela hacia los vehículos eléctricos, en mercados en donde no se prevé una rápida adopción de los modelos eléctricos.

"La realidad es que los vehículos eléctricos no funcionarán para todos, no ahora", dijo Gerardo Romero, vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. "Siempre habrá personas que vivan en apartamentos o casas que no tengan un lugar de estacionamiento para poder instalar un cargador", añadió.

En este escenario, los híbridos enchufables resurgen con la promesa de combinar lo mejor de dos mundos: la posibilidad de conducir sin combustible durante varios kilómetros, pero sin la molestia de tener que buscar cargadores públicos cuando la batería empieza a bajar.