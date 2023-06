La estrategia para reducir la huella de carbono en el sector turístico

Como asesora en jefe del Ministerio de Turismo saudí, Guevara busca expandir este proyecto con la mira puesta no sólo en todos los actores de la actividad turística, principalmente las pequeñas empresas.

“Nuestro sector es 80% mipymes (…) Las empresas grades avanzan mucho hacia el net zero, pero con las pymes el tema no es que sean chiquitas; sino que un restaurante o un hotelito no saben ni cómo empezar a medir su huella de carbono. Queremos ofrecer las mejores prácticas, proveedores y el dinero para moverse hacia las energías limpias”, dice Guevara a Expansión.

El STGC estima invertir alrededor de 200 millones de dólares en los primeros años de esta iniciativa. Parte de los recursos se utilizarán para poder tener información consolidada para que los pequeños y medianos empresarios puedan documentarse respecto a acciones para hacer sus negocios más sustentables en su idioma local, que constituye una de las mayores barreras para fomentar esta práctica.

Esto va en línea con las intenciones de viaje de los turistas, que, a partir de la pandemia, buscan una travesía con un impacto ambiental cada vez menor.

Necesitamos políticas públicas que nos ayuden a movernos hacia esta iniciativa sustentable Gloria Guevara, presidente del STGC

Los clientes buscan viajar de forma sostenible

Según un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, un 69% de una muestra de encuestados después del covid-19 espera que la industria tenga opciones más sustentables de viaje, y un 61% refiere que la pandemia les ha llevado a buscar un menor impacto ambiental.

Entre las industrias relacionadas con los viajes y el turismo, el segmento de alimentos, bebidas y servicios concentraba 17% de los gases de efecto invernadero del sector turístico antes de la pandemia, pues el transporte aéreo y terrestre concentraban alrededor de 31%. De manera similar, el sector aéreo y de hospedaje emitían la mayoría de las. emisiones de carbono en 2019.

Guevara refiere que se invitó a varios países a la iniciativa, entre los cuales están México, a un proceso que todavía está avanzando. “Necesitamos políticas públicas que nos ayuden a movernos hacia esta iniciativa sustentable”, concluyó.