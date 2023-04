Se espera que este concierto supere la asistencia de las 280,000 personas que acudieron a ver a Grupo Firme, a finales de septiembre de 2022.

Restaurantes y hoteles, los ganadores de los conciertos gratuitos

Los hoteles y restaurantes que rodean la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México están aprovechando al máximo el próximo concierto de la cantante española Rosalía. "Hay que reservar desde el momento que se anuncia el evento porque se ocupa todo", advierte una persona de atención al cliente del Gran Hotel de la Ciudad de México, donde solo queda una habitación disponible que no tiene vista a la plaza.

En los restaurantes y terrazas de varios hoteles, como El Gran Hotel de la Ciudad de México, El Balcón del Zócalo, Primer Cuadro Restaurante y La Terraza Catedral, los paquetes por persona para el día del evento alcanzan casi los 3,000 pesos por persona. Estos precios son similares a los que se ofrecen para una habitación con vista al Zócalo, que en un día normal, rondan los 3,500 pesos en hoteles como el Gran Hotel de la Ciudad de México y el Best Western Hotel Majestic. Sin embargo, ambos hoteles ya no tienen espacio disponible para reservaciones en las áreas de terraza para el día de la presentación de Rosalía.

A menos de una semana del concierto, ya han surgido varias quejas por las prácticas de algunos hoteles. Por ejemplo, Lesly Sandoval realizó una reservación a través del portal Despegar para la noche del 28 de abril en el Best Western Hotel Majestic el mismo día del anuncio del concierto. La entrada era a las 3:00 de la tarde y la salida al día siguiente. Al llamar al hotel para conocer la dinámica para ingresar al área de terraza, le dijeron que la reservación era diferente y que había lista de espera, aunque no le enviaron la información. El pasado viernes, recibió una llamada del hotel para avisarle que su reservación había sido cancelada, a pesar de que ya había pagado la habitación de 3,500 pesos.

"Era una habitación que tiene un balcón a la plancha (del Zócalo). Sólo me dijeron que tenía un inconveniente el hotel y que ya no tenía la reservación. Me ofrecieron regresarme mi dinero. Yo saqué factura para evitar que no hicieran válido el pago en la plataforma", dijo Sandoval. "No sé si están cancelando a la gente que reservó con una tarifa normal”, añade.

Sandoval ahora verá a la cantante y compositora española desde una de las megapantallas que instalará el gobierno de la Ciudad de México.