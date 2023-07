Boletia fue fundada hace 10 años. La compañía ingresó a un mercado donde el jugador más grande es Ticketmaster, pero en lugar de intentar arrebatar cuota de mercado al mayor jugador del sector, Boletia decidió dirigir su enfoque hacia un pequeño nicho desatendido: los eventos independientes.

Al proporcionar servicios tecnológicos como puntos de venta en línea y boletos digitales, Boletia se convirtió en una plataforma que permitía a estos promotores acceder a una audiencia más amplia y a los beneficios de la venta en línea.

Hoy, la plataforma ofrece boletos a la venta para espectáculos que se llevan a cabo en recintos como el Auditorio BB en la Ciudad de México, donde Drake Bell se presentará el 11 de agosto. También ofrece acceso a talleres para limpiar hogares con productos no tóxicos, cuya dirección del evento parece ser la de un departamento.

El fundador de Boletia considera que hay áreas de oportunidad que habría que regular, como la reventa de boletos. “Es un cáncer para la industria. No nos deja dinero, no compensa al artista, no le beneficia al productor”, declara el empresario, quien asegura que los revendedores se aprovechan del comportamiento emocional de los consumidores al adquirir boletos. "Los promotores y los artistas, que son quienes realmente deciden el precio de los boletos, intentan poner un precio, el efecto emocional hace que los fans paguen cantidades que no tienen sentido”, añade.