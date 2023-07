Cynthia Gabriela Solís, consejera del Consejo Consultivo del IFT, advirtió, en el marco del foro Población Usuaria y las Audiencias a 10 Años de la Creación del IFT, que la Agencia deberá tener "mucho cuidado" con las labores que le corresponderán para no atentar contra los derechos humanos de los usuarios, puesto que tendrá acceso a información sensible de los mexicanos. Además podría eliminar sitios por considerarlos "sospechosos" o "un peligro para la seguridad nacional".

Incluso la funcionaria expresó que la iniciativa también corre el riesgo de invadir facultades de los órganos autónomos como es del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en términos de acceso a la información, por ello pidió que entes como el IFT formen parte permanente de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información (CITICSI), para delinear la estrategia en torno a la ciberseguridad.

“El enfoque que actualmente se tiene [en la iniciativa de Ley] no es para la prevención de riesgos [de ciberseguridad] sino para apagar fuegos”, apuntó la funcionaria del órgano regulador de las telecomunicaciones.

Jorge Jesús Borrego Álvarez, titular de la dirección científica de la Guardia Nacional, hizo hincapié en el papel de la institución en la prevención, investigación y persecución de delitos cibernéticos. En respuesta a las preocupaciones planteadas sobre las atribuciones propuestas para la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Borrego Álvarez aseguró que la Guardia Nacional no busca invadir facultades de entes autónomos y reconoce la posibilidad de fortalecer o modificar los alcances del proyecto de Ley en materia de ciberseguridad.

El titular de la dirección científica de la Guardia Nacional destacó los esfuerzos actuales de la institución en capacitación y colaboración con otras entidades en temas de preservación de evidencia digital. Señaló que han capacitado a ministerios públicos, jueces y unidades de policía cibernética de las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante delitos digitales.

Además, Borrego Álvarez compartió logros concretos en la lucha contra la pornografía infantil. "De lo que lleva la actual administración, hemos detenido a 91 personas por pornografía y rescatado a 82 víctimas menores de edad por estos actos. Además, se han interpuesto más de 320 denuncias ante diferentes instancias ministeriales y se han obtenido 38 sentencias", reveló el funcionario de la Guardia Nacional.

"La ley de ciberseguridad es un paso muy importante y no queremos intervenir en facultades y una forma de no hacerlo es meternos en temas como son el de los prestadores de servicios digitales, quienes aún no tienen una regulación específica, y a partir de ahí atender determinados delitos. En ese caso, podemos sumar esfuerzos", detalló Borrego Álvarez.