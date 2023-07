¿Vas al Costco por los pasteles o por el cheesecake? Estos productos, igual que los pollos rostizados, las pizzas y los hot dogs en el área de comida rápida, son algunos de los best sellers del club de precios. Hasta ahora, incluso las personas que no eran miembros de la cadena también podían adquirirlos si algún socio les prestaba su membresía. Una práctica que se hizo muy común tras la implementación del sistema de autocobro en sus tiendas de Estados Unidos, prendiendo las alarmas de Costo, que veía crecer la afluencia de clientes en sus tiendas, pero no la cantidad de registros.

Para evitar esta práctica, en Estados Unidos la empresa comenzó a verificar la identidad de los socios en el ingreso a sus clubes. Hasta ahora, la medida no ha afectado las ventas del club de precios en ese mercado.

Costco Wholesale Corporation informó que sus ventas netas en mayo fueron de 18,450 millones de dólares, durante un período de cuatro semanas que finalizó el 28 de mayo de 2023. Esto representa un incremento del 1.2% en comparación con los 18,230 millones del año anterior.

En cuanto al período de treinta y nueve semanas que concluyó el 28 de mayo de 2023, la empresa reportó ventas netas por un total de 174,070 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 5.1% en comparación con los 165,560 millones del año pasado.