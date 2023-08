¿Por qué Costco limitó la venta de pasteles?

Costco es un club de precios que permite adquirir productos en mayoreo a precios competitivos, dando paso a al reventa en pequeños negocios. Los pasteles y pays, por ejemplo, se revenden en porciones individuales en pequeños puestos de postres, cafeterías, restaurantes e incluso en plataformas de venta en línea.

En las plataformas de redes sociales, los usuarios que pertenecen a la cadena no han dejado de compartir videos en los que exhiben los letreros que anuncian estas nuevas políticas, así como el caos que ha surgido como resultado de estas restricciones en la venta de los mencionados productos.

Cartel exhibido en una sucursal de Costco en Lindavista, en el norte de la Ciudad de México. (Mara Echeverría)

En un video compartido por una asociada que visitó la sucursal de Costco en Monterrey Valle Oriente, se denuncia que el personal de la cadena le retiró los pasteles que tenía en su carrito de compras. "Me quitaron los pasteles de mi carrito, no lo puedo creer. Supuestamente es una tienda para mayoristas, pero ahora no te permiten comprar más de cinco pasteles y vuelven a imponer restricciones".

Mientras que algunos usuarios elogian la decisión de la cadena y comentan que previamente era complicado adquirir pasteles, especialmente durante fechas destacadas como el 10 de mayo o la Nochebuena; otros cuestionan la determinación de Costco, ya que es una empresa que se enfoca en la venta al por mayor de sus productos.

"Yo no me dedico a la venta, pero en mi familia somos muchos y siempre hacemos nuestras compras en Costco. Solo una vez logré conseguir el pastel de chocolate, casi nunca hay disponible", expresa una usuaria en las plataformas de redes sociales.

La medida buscaba equilibrar la disponibilidad de los inventarios para los clientes y evitar que los revendedores mayoristas acaparen la oferta. Hasta el momento, no se ha aclarado si esta política se está implementando en todas las tiendas de la cadena en México. Al cierre de esta edición, Costco no había respondido a la solicitud de información de Expansión.

Caos y largas filas

A pesar de la creciente demanda por los pasteles, una cajera de la sucursal de Costco en Lindavista menciona que desde la implementación de estas restricciones, los pasteles se agotan durante las mañanas. Aunque en la sucursal realizan un segundo horneado, no existe un horario específico para reponer los productos en los refrigeradores.

"Empezamos a atender a las 10 de la mañana y hay personas que incluso pasan la noche afuera para formar fila. Llegan desde las 10 de la noche anterior para asegurarse un lugar", comenta la cajera. "He tenido que informar a varios socios que solo pueden llevar un máximo de cinco pasteles, lo cual antes no era así. Cuando les decimos, a veces reaccionan de manera poco amigable", agrega.

Los pasteles Chocofudge de Costco tienen un precio de 254 pesos. Por su parte, un cheesecake de frambuesa se vende a 129 pesos, mientras que el de limón, que es el más económico, cuesta 129 pesos.

Sam's y City Market ofrecen pasteles ilimitados

La rivalidad entre los clubes de precios ha intensificado la contienda en relación a los pasteles en la última semana. Tras los límites impuestos por Costco en la venta de estos productos, y la competencia no ha dejado pasar la oportunidad. City Market y Sam’s Club han tomado la iniciativa y han destacado que en sus establecimientos no existen restricciones en la adquisición de pasteles.

"Ven a disfrutar de nuestros exquisitos pasteles en Sam's Club, ¡sin limitaciones!", anuncia una publicación en Facebook acompañada de una imagen que exhibe pasteles como el chocoflan y el cheesecake. En los comentarios, los usuarios comparten sus postres favoritos de esta cadena, que es parte de Walmart de México.

City Club ha llevado a cabo una táctica similar. La cadena ha compartido un video en TikTok en el que se muestra un carrito de compras con el logotipo de la marca, cargado con cerca de 15 pasteles de los que se comercializan en sus tiendas. La voz que acompaña el video afirma: "No te pongas límites, ven por todos los pasteles que desees".

Los pasteles actúan como un "producto gancho", es decir, su popularidad atrae a los clientes hacia la zona de ventas, incitándolos a adquirir otros productos de mayor valor. Incluso se comenta que esta es la razón por la cual la sección de repostería se ubica al fondo de las tiendas, de manera que los socios recorran todo el espacio de ventas antes de llegar a los pasteles y pays de chocolate.

Hasta el momento, no se puede determinar con certeza si las restricciones impuestas por Costco para frenar la reventa de pasteles aumentarán el número de suscripciones a su membresía, o si, por el contrario, Sam's Club y City Club serán las beneficiadas al atraer más miembros a través de la ampliación de sus ofertas.