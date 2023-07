El AICM evalúa nuevas restricciones para los vuelos de llegada fuera de horario

“Son llegadas, no son atribuibles a nosotros, pero si son demoras y los tomamos como demoras, seguramente la AFAC lo puede sancionar si no justifica la demora”, dice Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, en entrevista con Expansión.

En el último reporte de uso indebido de slots, la Coordinación de Horarios señalaba que, hasta mayo pasado, hubo 379 vuelos operados fuera de los horarios aprobados. Sin embargo, Tiscareño afirma que éstos correspondieron en su totalidad a vuelos de llegada operados por Viva Aerobus y Volaris, pues los vuelos de salida fuera de slot cayeron a cero.

Datos proporcionados por la dirección del AICM refieren que las llegadas y salidas operadas fuera de los horarios autorizados han venido a la baja al menos desde enero. Según los últimos datos disponibles, los vuelos irregulares concentraron 1.3% de las operaciones totales.

Habrá posibles sanciones

Las aerolíneas que operan vuelos en horarios no autorizados, así como las que retienen slots que no utilizaron, devolvieron ni cedieron, están sujetas a ser sancionadas teniendo una menor preferencia a la hora de que se asignen los slots, lo que implica que las empresas incumplidas en la temporada de verano de 2023 perderían prioridad histórica en ciertos horarios para el verano de 2024.

Sobre los slots no utilizados, el director del AICM refiere que hay compañías que los regresan a tiempo, pero hay otras que no.

“El problema es que no los ejercen. Pero hay muchas compañías que al final, como esto es muy dinámico, dicen sobre la marcha: ‘¿Sabes qué? No voy a utilizar estos’. Los regresan. Y da tiempo de que alguien más los pueda utilizar. Ahí no hay problema. El problema es que no los usen sin avisar”, explica.

Sin embargo, las aerolíneas advierten que el tiempo para devolver los slots que no se utilizarán no es suficiente. Volaris, por ejemplo, advierte que el plazo actual de 48 horas para regresar los horarios que no se usarán concentra una “cantidad importante” de la operación de vuelos fuera de los slots autorizados.

“El 99% de las operaciones de Volaris en el AICM no tiene problema de desfase de horarios; sobre el restante 1%, las aerolíneas con derechos históricos sobre los slots en el AICM devuelven los slots que no van a utilizar con solo 48 horas de anticipación, lo que contrasta con lo establecido en los lineamientos de la IATA”, dijo la aerolínea en un posicionamiento enviado a Expansión.

No obstante, el AICM afirma que el plazo va a prevalecer. “Éste periodo de 48 horas se va a quedar, va a continuar. Puede variar, no es tan rígido, pero normalmente sí. (…) Son reglas, y el que más sale favorecido de esto es el usuario”, concluye Velázquez Tiscareño.