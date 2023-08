Según Hasbro, Lionsgate financiará esta adquisición en efectivo hasta 375 millones y el resto lo saldará mediante deuda. La operación alcanza la participación de Hasbro en la subsidiaria Entertainment One Canada.

La eOne Film and TV produce, entre otros dibujos animados infantiles, a los personajes Peppa Pig, PJ Masks, así como a los Transformers y My Little Pony. Hasbro compró eOne en 2019 por 4,000 millones de dólares y ya se había desprendido de ciertas actividades, especialmente en el rubro de la música.

Se espera que la transacción, aprobada por las juntas directivas y sujeta a aprobaciones regulatorias, esté finalizada a finales de año. Hasbro y Lionsgate tienen la intención de colaborar, en particular en una adaptación cinematográfica del famoso juego Monopoly.

Al mismo tiempo, el fabricante reveló una facturación un 10% inferior al segundo trimestre del año pasado, de 1.200 millones de dólares, y una pérdida neta de 235 millones. Considerada por acción, la pérdida llega a 1,69 dólares (mientras un año antes registró una ganancia de 1,02 dólares).