Ganar, ganar

Fernando López, director general del Grupo VXT, la empresa que posee la licencia de estos parques, considera que en la actualidad, las opciones de entretenimiento son lo que añade un valor adicional a los centros comerciales, no solo en México, sino en toda América Latina. El parque tiene la oportunidad de atraer a los visitantes que acuden a realizar compras o a comer en un restaurante, mientras que aquellos que solo planeaban visitar el parque pueden comprar en las tiendas del centro comercial.

“Vemos que el 90% de la expansión se va a hacer en alianzas con centros comerciales, nos necesitamos los unos a los otros. La guerra por la diferenciación está en el entretenimiento, ya no en las tiendas”, dijo Fernando López, en entrevista con Expansión.

Hasbro City tiene una extensión de 9,000 metros cuadrados, y para López una de las ventajas de crecer en formatos de tamaño pequeño frente a otros grandes parques, como Six Flags, es que la inversión para su apertura es menor, al igual que el riesgo.

Según el directivo, una de las principales ventajas distintivas de estos centros comerciales es que no tienen competidores directos, ya que aunque existen algunos lugares con enfoque infantil, ellos se destacan por ofrecer atracciones para toda la familia. "No tenemos competencia, ya que ningún otro centro comercial cuenta con el reconocimiento de marca de Hasbro en su interior".

¿Qué hay en Hasbro City?

Hasbro City abrió sus puertas al público el pasado 23 de junio y requirió una inversión de 15 millones de dólares. El parque de diversiones, que está en el centro comercial Paseo Interlomas, tiene atracciones relacionadas con las franquicias de la juguetería, como Transformers, Monopoly, Power Rangers, Potato Head y Nerf y My Little Pony, entre otras.

El parque tiene la capacidad para recibir a 2,400 personas cada día, y la expectativa es recibir a 300,000 visitantes hacia el cierre de año, y a 600,000 en el primer año de operaciones. Para López, una de las ventajas del parque es que conecta la experiencia de cada una de las atracciones con los personajes de la franquicia que representa.

Además de las atracciones, Hasbro City tiene un área de comida, que también es temática, y una tienda justo antes de la salida, que ofrece productos de las marcas de la empresa de entretenimiento.

"El número de visitantes ha superado con creces nuestras expectativas. Esto constituye una señal muy positiva que confirma que nuestro producto ha sido diseñado de manera excelente y resulta atractivo. Además, respalda nuestra intuición inicial de que existe una gran demanda de entretenimiento de calidad en la Ciudad de México", dijo López.

Monterrey: siguiente parada

Hasbro City llegará a Monterrey durante el próximo verano, pero no será el único parque temático, con atracciones de Transformers y My Little Pony, entre otras. Inicialmente, se habían planeado 12 parques en otros países de América Latina para la próxima década, con una inversión estimada entre 60 y 75 millones de dólares, pero ahora el plan se ha expandido aún más.

Según Fernando López, se espera una inversión mínima de 65 millones de dólares, que además de los Hasbro City, se destinará a establecer otros negocios como unidades móviles que se instalarán en temporadas específicas, así como dulcerías temáticas con personajes de Hasbro.

"El número de unidades de negocio, su tamaño y el momento de su apertura serán determinados por los estudios de mercado y las negociaciones con los centros comerciales", declara López.