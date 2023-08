Los autos rojos nos encantan, ¿el 'rojo Mazda' tiene la culpa?

Durante años, el fabricante japonés utilizó un tono azul cobalto como color insignia. No obstante, como parte de su transformación hacia una marca más premium, la compañía decidió cambiar su paleta de colores para reflejar una identidad más elegante y sobria.

Emilio López, Gerente de Producto en Mazda Motor de México, revela en entrevista que la elección de un nuevo tono emblemático no fue una tarea simple. En 2010, Mazda había desarrollado una nueva filosofía de diseño, denominada 'alma en movimiento', y necesitaba crear una selección de colores que resaltaran los detalles de los autos bajo cualquier luz, para que parecieran estar en movimiento incluso cuando estaban estacionados.

El fabricante japonés entonces decidió empezar con el tono rojo y para desarrollar el "rojo más hermoso del mundo" sus diseñadores estudiaron durante meses cómo las personas percibían el color y la luz, y tradujeron este rojo ideal en valores numéricos para crear el color "Soul Red". Sin embargo, su aplicación en la lámina presentó desafíos.

En respuesta, Mazda desarrolló el proceso "takuminuri", que combina la experiencia de pintores humanos con datos de simulación de pintura para lograr una aplicación robotizada precisa y uniforme. El proceso de tres capas, que incluye una capa semitransparente, una capa reflectante con escamas de aluminio y una capa transparente, ha dado lugar a los colores emblemáticos de la marca: el "Soul Red Metallic", el "Soul Red Crystal" y el "Machine Gray Metallic".

Dos de los colores takuminuri de Mazda son el gris y el rojo. (Mazda)

El éxito de esta estrategia de color no solo ha sido evidente en la apreciación estética de los modelos Mazda, sino también en la percepción del color que hoy se ve como “elegante y moderno”, según la encuesta de Axalta, mientras que antes se definía como un color “intenso” asociado a vehículos deportivos.

Mazda recientemente desarrolló una nueva variante de su rojo takuminuri, denominado artesano, para su nuevo modelo insignia CX-90, el más lujoso y costosos de su gama.

“Hay gente que no te compra un coche porque no le gusta el color que tienes, o al revés, lo compra porque lo tienes en un color diferente. Podríamos pensar que no, pero el color es un factor decisivo en la elección de un auto”, dice López. Según la encuesta de Axalta, 42% de los mexicanos cambiaría de fabricante en caso de no encontrar el color que busca, mientras que para 86% el tono de la carrocería es clave al momento de comprar un vehículo.