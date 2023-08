“El consumo de cerdo ha crecido más rápido y es una oportunidad para la industria. Hay potencial para que gane terreno porque es la proteína más consumida en el mundo”, dijo Ochoa Calderón en un recorrido por la planta procesadora, ubicada en Puebla.

En esta planta la empresa procesa 25,000 cerdos por semana, y con una inversión de 500 millones de pesos anunciada en abril, alistan una expansión de su área de cortado para elevar su producción a 30,000 cerdos hacia el próximo año, de acuerdo con las proyecciones del directivo.

Granjas Carroll, que tiene diversas vertientes de negocio, como el food service a restaurantes y la venta de cerdos a compañías procesadoras, tiene mayor fortaleza en la atención al retail con su marca Altosano, que se vende a los consumidores finales en cadenas como Costco.

La mayor parte de la producción se destina al consumo local, por lo que la ampliación de esta procesadora, que se construyó en 2019, dará la oportunidad a la empresa de atender a los mexicanos que consumen algunos productos como costillas, panceta, lomo o chuletas.

César Carrilero, director de la división cárnica de la empresa, comentó que existe un plan para ampliar otras áreas de esta procesadora con el objetivo de duplicar su capacidad productiva, con la mira en el mercado nacional. Sin embargo, el proyecto aún no está aprobado.

En tanto, prevé mantener las exportaciones de las piezas del cerdo que no se comen en México, como las patas, el colón, las orejas o la cola, que son enviados a mercados como China y Estados Unidos, que representan el 15% de su producción actual.

“Nuestro foco va a seguir estando en México, hay espacio para seguir creciendo. La exportación es un complemento que no hay que dejar de mirar, pero no es nuestro negocio central. No queremos ser exportadores, aunque es parte de la ecuación económica”, dice Carrillero.

Granjas Carroll tiene una producción de 1 millón 800,000 cerdos al año, de los que sacrifica el 70% en un proceso que no genera miedo o estrés a los animales. La compañía tiene una participación de 10.5% en la producción de carne procesada de cerdo a nivel nacional.