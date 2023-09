Este reality show logró consolidarse rápidamente como uno de los contenidos más consumidos en México, tanto en la televisión abierta como en la plataforma ViX. El morbo por saber lo que ocurría dentro de la casa, especialmente con figuras como Wendy Guevara, mantuvo a la audiencia en vilo y pegada a sus dispositivos móviles. Además, las redes sociales desempeñaron un papel esencial en el éxito del programa, ya que se convirtió en uno de los temas de conversación más candentes en X de Elon Musk y atrajo la atención con sus innumerables reproducciones en TikTok.

Sin embargo, el punto culminante de este fenómeno mediático se experimentó durante la final del programa, el 13 de agosto. En ese momento, la aplicación de ViX alcanzó un aumento del 900% en comparación con el inicio de la temporada, algo sin precedentes en la historia de la televisión y el streaming en México.

Hasta la fecha, AT&T había reportado incrementos notables en el consumo de datos al finalizar o iniciar temporadas de series de streaming, como el 63.8% registrado en la final de "The Last Of Us" el 12 de marzo. Otro ejemplo destacado fue el aumento del 63.8% en el consumo de datos durante la ceremonia de los Oscar transmitida en HBO Max.

Este análisis de AT&T México revela cómo los usuarios están profundamente conectados a las tendencias de contenido, lo que influye significativamente en su consumo de datos.

Aunque el 96% de los consumidores aún prefiere ver sus contenidos favoritos en sus televisiones y desde la comodidad de sus hogares, el aumento del consumo de datos en la red de AT&T, que se acerca al 64%, demuestra que esta actividad ya no se limita a ser una experiencia estática.

Los espectadores están dispuestos a utilizar sus dispositivos móviles para mantenerse al día con las tendencias y consumir contenido de manera constante, lo que subraya la importancia de las redes de telecomunicaciones en la era digital actual.