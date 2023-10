Grupo México asegura que la remediación del Rio Sonora “fue exitosa”

“Durante cinco años posteriores al evento se realizaron monitoreos de agua en cinco estaciones y 33 pozos, incluida la Prensa Molinito. Además, durante tres años, para valorar el riesgo ecológico se realizaron bio-monitoreos que incluyeron el análisis de exposición de metales, de toxicidad vegetal, genéticos en invertebrados y de flora”, resaltó.

En el estudio de la Semarnat, tanto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizaron muestreos, pero la empresa aseguró que estas instituciones carecen de facultades para este propósito, además de que no señalan “cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014”.

“Omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”, añadió la empresa en el comunicado.

Grupo México se posicionó respecto del tema luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera esta malana que esperaba una propuesta por parte de la empresa para la mejora del Río Sonora.

“Todavía no tenemos un plan específico, nada más es el dictamen sobre los daños causados y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces no sólo no fue suficiente, si no que ni siquiera se aplicó todo el recurso y no hay transparencia en el manejo de esos recursos …Estamos resolviendo, buscando opciones, alternativas, se necesitaba el dictamen”, aseveró esta mañana el mandatario.