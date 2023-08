A pesar de que en el primer trimestre de este año Warner Bros. Discovery reportó una pérdida neta de 1,069 millones de dólares debido a gastos operativos y a la fusión con Discovery, la compañía confía en que la unión de activos productora les permitirá posicionarse como una plataforma que ofrece una amplia programación en varios géneros. Gran parte de estos contenidos aún son transmitidos en la televisión de paga, lo que representa un mercado vertical al que Warner Bros. Discovery apuesta para dar a conocer sus producciones a otro tipo de usuarios.

Fernando Medin, con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual, asegura que la entrada de Discovery en la compañía no solo robustecerá su oferta programática, sino que también permitirá ampliar su abanico de audiencias. La llegada de Discovery fue inicialmente cuestionada por los usuarios, pero su inclusión ha demostrado ser un acierto estratégico para Warner Bros. Discovery al diversificar y enriquecer su contenido.

Discovery proporcionará programación contenidos de Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids, que son ampliamente solicitados por el público infantil. Sin embargo, la oferta no se detiene allí, ya que también incluirá una diversidad de géneros para un vasto espectro de espectadores, desde amantes de la comida, la moda y los viajes, hasta aquellos interesados en la mejora del hogar y otros temas de estilo de vida.

“Con la fusión hemos conseguido estar presentes en todos los géneros de programación, desde infantil hasta ficción, documentales, estilo de vida, reality, y los deportes que también son importantes. Y todo esto sin duda nos da una gran ventaja competitiva frente a los demás”, comentó el directivo.

Las experiencias, el as bajo la manga de Warner

Además de ampliar su oferta de contenidos, Warner Bros. Discovery apostará por las experiencias en vivo para generar una conexión aún más profunda entre los usuarios y todas las franquicias y personajes de su catálogo de producciones.

Un claro ejemplo de esta estrategia fue el estreno de la nueva serie "And Just Like That", que continúa la historia de las protagonistas de "Sex and the City". Warner Bros. Discovery recreó el mundo de Carrie Bradshaw, ambientando las calles neoyorquinas con taxis amarillos y ofreciendo a los fans la oportunidad de sentirse parte del entorno de la protagonista.

Esta apuesta por las experiencias también ha llegado al universo de Harry Potter con el evento denominado "Callejón mágico de Harry Potter", donde los seguidores pueden sumergirse en el mundo mágico y tomar clases de magia, además de encontrar artículos relacionados con la saga.

“Los contenidos que desarrolla (Warner) terminan formando parte de la cultura y del imaginario de las personas. Lo que ahora buscamos con las experiencias es que nuestros contenidos vayan y 'convivan' con los consumidores”, dice Medin.

La apuesta por los juegos y los videoguegos

Las experiencias no se limitan a festivales o escenarios temporales, ya que la compañía también las incorpora a través de juegos de mesa y videojuegos, permitiendo que los consumidores continúen interactuando con los contenidos.

En el primer trimestre de este año, Warner Bros. Discovery lanzó el videojuego "Hogwarts Legacy", el cual se ha posicionado como el mayor lanzamiento de todos los tiempos para Warner Bros. Games y ha sido el juego más vendido hasta la fecha, generando más de 1,000 millones de dólares en ingresos. La compañía ya está preparando la segunda parte de este exitoso videojuego.

Siguiendo esta estrategia, en septiembre de este año, Warner Bros. Discovery lanzará el esperado juego "Mortal Kombat", disponible en múltiples plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.