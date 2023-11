La venta de vuelos en horarios no asignados genera retrasos en el AICM

Por ello advirtió que, de continuar cometiendo esta falta, se seguirá el procedimiento acordado entre la agencia, el aeropuerto y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), de acuerdo con lo dialogado en el Comité de Operación y Horarios.

“Se le recordó a las aerolíneas que deberán de evitar comercializar vuelos que no tengan horario oficial asignado, de otra manera se les aplicará el procedimiento establecido de coordinación entre AFAC, AICM y SENEAM cuyas acciones consisten en no asignar posiciones y no autorizarles el plan de vuelo”, agregó el AICM en X, antes Twitter.

Desde finales de abril, tras la tercera sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM, la dirección del aeropuerto anunció el endurecimiento de las sanciones contra las operaciones que incumplieran con los horarios asignados por la administración.

Por lo anterior, el aeropuerto recordó a los pasajeros que antes de comprar un boleto verifiquen en la página oficial del AICM que los vuelos cuenten con un horario oficial y, en caso de que no lo tenga, contactar a la propia aerolínea o a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).