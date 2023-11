Walmart arranca el Fin Irresistible en medio de una baja en el consumo

Por el contrario, los pasillos de postres y congelados lucen vacíos. Las botellas de bebidas alcohólicas tienen señalización de ‘prohibida la venta’, al menos hasta las 6:00 am, para cumplir con las normativas de las autoridades.

Sam’s Club extenderá las promociones de El Fin Irresistible a su tienda en línea y aplicación móvil, donde tendrá una dinámica llamada ‘horas extraordinarias’, en las que habrá promociones en determinados productos que cambiarán cada día.

“Cada año buscamos satisfacer a nuestros socios de la mejor manera y el equipo comercial compra pensando en que vamos a ganar la preferencia de los consumidores y este año en especial somos sumamente agresivos para dar el mejor valor a los socios”, dijo Montiel.

Esta no es la primera vez que Sam’s Club, junto con el resto de los formatos de Walmex, se adelantan por una semana a El Buen Fin, programa de descuentos y ofertas en el que no participan al no ser parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).

“Al ser el primero en colocar descuentos va a ser el primero en empezar a vender más y, si tiene buenos descuentos, hace que el consumidor piense en comprar y no esperar a que empiece El Buen Fin. Es una buena estrategia para ganar terreno porque se adelanta a la decisión de los consumidores”, declara Julián Fernández, analista bursátil independiente.

Los teléfonos móviles fueron otro de los productos más buscados. (Foto: Mara Echeverría. )

La noche avanzaba y en el piso de ventas de la tienda ubicada en la colonia Santa Cruz Atoyac los asistentes continuaban paseando por los pasillos, curiosos de los precios. “Veo mucha más gente que otros años, la desvelada va a estar buena”, dijo un empleado entre risas, mientras esperan a cerrar la cortina, hasta que la última persona salga del lugar.