Virgin Mobile alista tercer relanzamiento en México

Aunque no se ha hecho pública la inversión que ha implicado la transacción, el movimiento de Beyond ONE ha estado respaldado por el capital de Priora Management Holding Dubai, propiedad del empresario suizo Remo Steffel. Ambos fondos de capital ven un potencial de negocio en el sector de las telecomunicaciones, particularmente de los OMV, que ahora mismo en México han comenzado a despuntar en el mercado móvil, gracias a su modelo de promover productos de valor agregado, además de la línea telefónica, tal como ahora lo hacen los grandes OMVs como Bait de Walmart.

Además, el movimiento de los fondos árabes surge en un momento en el que los empresarios de estas latitudes han comenzado apostar por las telecomunicaciones, esto gracias a la llegada de la red 5G que promete nuevos casos de negocio, no solo en la propia industria, sino en otros sectores como automotriz, minería, energía, puertos y salud, entre otros. Telefónica es uno de estos casos, que de manera reciente STC Group, un grupo de telecomunicaciones de Arabia Saudí, logró hacerse de 9.9% de la compañía de origen español, cuyo movimiento coloca al grupo como el mayor accionista del operador español, por delante de BlackRock, CaixaBank y BBVA.

La nueva ola de Virgin Mobile en el país

Hace 14 años Virgin Mobile aterrizó a México con un modelo disruptivo y poco conocido en las telecomunicaciones: ser una empresa de telefonía móvil sin una red e infraestructura propia, lo que ahora se le denomina Operador Móvil Virtual. En aquel momento la compañía buscaba hacerse de una participación de mercado de 10%, pero su estrategia no resultó. Virgin Mobile trató de emular el modelo de negocio de los operadores tradicionales, el cual implica una intensiva inversión y tarifas de mercado, un ritmo que resulta imposible para los OMV.

Esto provocó que cuatro años después de su arribo a México, la empresa se viera envuelta en rumores sobre su posible salida, ante los desafíos que supone la industria móvil del país, el cual de paso es uno de los más concentrados debido al gigante de América Móvil, controlada por el empresario Carlos Slim, quien ostenta más de 50% de la participación de mercado. Sumado a que en aquel momento los OMV se miraban con un negocio de nicho y con pocos ritmos de crecimiento. Pero la empresa decidió quedarse para comprender el mercado mexicano. En su segunda oportunidad la empresa replanteó su estrategia, la cual se centraría en la experiencia del usuario, a fin de fidelizar al consumidor. Pero tampoco obtuvo resultados positivos.

Pero la llegada de nuevos fondos de inversión, ha llevado a la empresa apostar por su tercer intento, que se prevé sea este mes, en un momento en el que los OMV han encontrado un modelo de negocio efectivo en el mercado móvil y que de paso los ha convertido en una nueva competencia para las grandes empresas de telecomunicaciones.

Gabriel Cejudo será el encargado de llevar a buen puerto a Virgin Mobile en su tercer intento en México. El nuevo CEO del OMV, que arribó a la empresa hace poco más de un mes, cuenta con una formación química, pero con una vasta experiencia en las telecomunicaciones. El directivo ha estado en empresas como Iusacell, Maxcom, Nextel y hasta hace poco como Chief Communications Office (CCO) en Altán Redes, en cuya red se alojan la mayoría de los OMV del país.

Para Cejudo el haber trabajado en la Red Compartida representa una ventaja y un ‘plus’ para tomar el cargo como CEO en Virgin Mobile, debido a que conoce a la perfección la operación y el modelo de negocio de los Operadores Móviles Virtuales, sumado a que ha estado encargado de hacer de un equipo especializado en el ramo.

“Beyon ONE quiere invertir en México en una OMV que tenga una marca fuerte y reconocida en el mercado y Virgin lo tiene. Ellos me hablaron para llevar la nueva etapa de la empresa y a pesar de que no habido grandes crecimientos en los últimos años, la idea es relanzarla, pero esta vez más fuerte para que tenga ese efecto en el usuario e incluso pensar en ser el segundo OMV del país”, explicó el directivo en entrevista con Expansión.

Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran que al primer trimestre de este año, Virgin Mobile cuenta con 904,835 líneas móviles, lo que significa una participación de mercado de 0.6%. Mientras que Bait, el casi cuarto operador más relevante del país, ha reportado 6.1 millones de líneas, lo que implica 4.5% del pastel en el negocio de telefonía móvil.

La nueva estrategia

Cejudo ha delineado el plan de relanzamiento. Contó que algo que mantendrá la empresa es su visión de avocarse en el mercado de usuarios jóvenes, millennial, e incluso “aquellos que aún tienen juventud en el alma”.

Esta visión irá acompañada en la integración de puntos de venta propios a nivel nacional —sin precisar la inyección de capital que implicará esta jugada— para contar con mayor cercanía con los suscriptores. Además buscarán signar más alianzas con retailers para densificar su presencia en los comercios. Actualmente trabaja con Coppel.

Pero la nueva apuesta del OMV será integrar servicios que los grandes operadores de telecomunicaciones han comenzado a mirar: las e-SIM.

Los nómadas digitales están impulsando el crecimiento del negocio de las e-SIM, chips digitales que brindan conectividad en cualquier país y permiten a los usuarios agregar fácilmente otro número telefónico de una compañía diferente. Esto elimina la necesidad de realizar engorrosos trámites para adquirir una SIM en otro país.

Según datos de la consultora Statista, el mercado global de las e-SIM generará 4.7 millones de dólares este año y se prevé que para 2027 alcance los 16.3 millones de dólares en ingresos para 2027.

Aunque el mercado de las e-SIM es relativamente nuevo en México, los operadores de telecomunicaciones como Telcel, AT&T y Telefónica ya cuentan con este tipo chips y servicio para los usuarios.

Según datos de Amdocs, una empresa de software y proveedor de servicios de control de red y optimización en telecomunicaciones, México ocupa el tercer lugar por usuarios declarados como clientes e-SIM entre 12 países, por arriba de Polonia, Argentina, Canadá, Australia, España, Corea del Sur, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Estados Unidos es la nación que lidera el uso de e-SIM a nivel mundial.

Otro de los servicios que incorporará Virgin Mobile son los financieros y de salud, que gracias a la red de 5G comenzarán a despuntar en los próximos años. El OMV estará alojado en la red de Telefónica México, lo que significa que la compañía podrá habilitar la quinta generación en redes a todos sus usuarios.

Con el nuevo plan, Cejudo confía en que Virgin Mobile despegará esta vez, aunque reconoce que hay desafíos debido a competencia que se gesta en el mercado móvil, pero “aún hay espacio para otro competidor”.