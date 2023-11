Expansión solicitó mayor información a Bait pero comentó que al tratarse de un tema externo, la compañía no contaba con mayor información del tema.

Para las empresas de telefonía móvil, la venta de equipos representa un elemento relevante para incrementar su base de usuarios, así como de ingresos, ya que a través de los dispositivos, los consumidores pueden adherirse planes de telefonía que duran hasta un año.

El OMV de Walmart es consciente de esta dinámica. En diciembre del año pasado la empresa abrió cuatro puntos de experiencia en el país en dónde decidió agregar a su ecosistema teléfonos inteligentes y computadoras con la finalidad de que los usuarios contaran con mayores opciones de terminales para sus servicios de conectividad.

Beatriz Núñez, responsable de la oficina de crecimiento para Walmart de México y Centroamérica, en una entrevista anterior con Expansión, reconoció la relevancia que tiene la venta de equipos terminales para la compañía en términos de ingresos.

La escasez de smartphones que ha reportado Walmart se inscribe en un momento en donde las empresas de telecomunicaciones reportan mayores ingresos en sus operaciones y en especial en el rubro de equipos móviles debido a los eventos comerciales que generan noviembre y diciembre como es el Buen Fin y las promociones por Navidad y Año Nuevo.

Jesús Romo, analista de la consultoría GlobalData, explicó que el abastecimiento de smartphones en tiendas de los operadores de telefonía depende por completo de las negociaciones que resulten entre los operadores móviles con los fabricantes de teléfonos.

“En el caso de Bait no sabemos cuáles sean sus proveedores, el término de sus acuerdos, cómo negocia uno con el otro, pero las negociaciones siempre son afectadas por la demanda que hay en otros mercados. Empresas como Samsung y Apple tienen que ver cuánto stock les están pidiendo en mercados como Estados Unidos y México”, asegura el especialista.

Los eventos de promociones de ventas como el Black Friday en Estados Unidos podría agravar la situación de Bait, ya que en esa nación la demanda de smartphones es mayor respecto a la de México. Pero otro factor que también podría complicar la disponibilidad de equipos en los Centros de Experiencia del OMV de Walmart es una negociación directa con los fabricantes de telefonía.

“Los fabricantes les indican (a las empresas) la disponibilidad de stock que tienen de ciertos modelos de equipos, puesto que las empresas no pueden ir directo o antes que otros operadores a pedir un cierto número de equipos”, asegura una fuente con conocimiento del tema que pidió no ser citada.

Sin embargo, América Móvil es el único operador que tiene la capacidad para negociar directamente con los fabricantes de teléfonos el número específico de smartphones y del modelo que requiere para sus tiendas y en especial para las fechas del Buen Fin y para las decembrinas.

“En México Telcel es el único operador que va directamente con las marcas y les dice yo quiero X número de teléfonos. Puede decirle directamente a Apple, necesito esto y ellos se lo dan, y es por el tamaño de la empresa en términos de usuarios. Y ahora con el lanzamiento del nuevo iPhone es probable que ya haya pedido un número específico”, aseguró la fuente que pidió no ser citada.

La empresa controlada por Carlos Slim en el tercer trimestre de este año logró revertir su caída en ventas por equipo, al reportar ingresos por 16, 695 millones de pesos, lo que implica un aumento de 1.42%, respecto al mimo periodo del año pasado.

Daniel Hajj, director general de América Móvil, en conferencia con analista reveló que el aumento de ventas de celulares está atribuido a mayores importaciones de equipos, lo cual estaría relacionado con las negociaciones que mantiene la compañía de manera directa con la matriz de los fabricantes de dispositivos móviles.

“A algunas marcas no les gusta, digamos a Samsung no le gusta que los teléfonos Samsung no se obtengan de su oficina en México, sino de otro país; creo que están recortando y reduciendo estas importaciones. Pero por eso están viendo que hay más ventas de equipos este mes”, reveló el directivo en llamada con analistas.

La forma de negociar de América Móvil podría complicar la situación de abastecimiento de equipos para Bait, quien busca revertir esta situación en un momento clave para las ventas de los operadores de telefonía.