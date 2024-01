El negocio del felices para siempre

Las entrevistadas señalan que hay más sensibilidad con el tema. Algunas editoriales, como Titania, optan por no publicar ciertos subgéneros, como el dark romance, a pesar de que pueden tener éxito comercial. “Es verdad que un sello para un público adulto no tiene que ser aleccionador y no tiene por qué moralizar, pero como romance no nos gusta”, dice Esther Sanz.

¿Lectores para siempre?

En un país con un promedio de 3.9 libros leídos por habitante al año, que se lea más es una buena noticia. Rufrancos señala que, aunque tal vez menos de lo que a la industria le gustaría, el crecimiento de ciertos géneros o fenómenos como el de Harry Potter mueven la aguja que mide cuánto se lee o no. El resultado de estos nuevos lectores no se verá en el corto plazo, pero, a la larga, este impulso y las nuevas formas de comunicar sobre libros cambiarán las cosas.

“Creo que lo importante es que se quite el tabú de que los libros siempre están relacionados con una cuestión académica, creo que eso fue lo que mucho tiempo dañó el tema de la lectura en México, que la gente leía porque se lo mandaban en la escuela”, afirma la directora editorial de Planeta. “Eso ya ha cambiado y ahora la lectura es parte del entretenimiento, lo mismo que ir al cine, ver algo en streaming o escuchar un pódcast. Y ojalá se vea reflejado en las encuestas oficiales”.

Sanz es optimista. Señala que muchas ventas de romántica ni siquiera se contabilizan para el género porque muchas editoriales publican estos relatos como ficción general, pero las historias de amor seguirán interesando. “Hace unos años, era un género de nicho, que se vendía, pero no se daba a conocer porque había un público lector que no contaba que leía este tipo de libros y en las librerías no estaba a la vista. Esto ha cambiado. El público joven ya no tiene estos complejos”.