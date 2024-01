Los autos chinos aceleran en México y hay nuevas marcas en el horizonte

La participación de los vehículos fabricados en China en el mercado automotriz mexicano ha experimentado un aumento notable en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al cierre de 2023, el 19.5% de los automóviles vendidos en México provenían de China, marcando un incremento significativo respecto al 16.6% registrado en 2022.

El año pasado, se registró la comercialización de un total de 265,882 vehículos catalogados como "made in China". Esta cifra engloba modelos de marcas chinas como MG, Chirey, Omoda y JAC, así como vehículos de fabricantes occidentales como General Motors, Ford, Stellantis, Volvo y BMW, quienes también han optado por la producción en el país asiático. No obstante, estos datos no abarcan las ventas de las marcas chinas recién ingresadas al mercado en 2023, tales como Jetour, Great Wall Motor, Geely y GAC.

La proyección para 2024 sugiere un aumento en esta proporción, con la entrada de al menos cuatro nuevas marcas chinas, entre ellas Zeekr y Dongfeng, esta última bajo el paraguas de Motornation.