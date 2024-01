El Oso: la marca mexicana que busca limpiar calzado en Dubái, Qatar y Nepal

¿Cómo se fabrican los productos?

“El calzado viene de la piel, por lo que tiene los mismos principios que un cosmético”, explica Graciela Pérez Cerón, gerente de calidad, quien detalla que los artículos se realizan con ceras de origen natural y se desarrollan dentro de la misma empresa.

“Las grasas son las más vendidas, luego siguen las esponjas lustradoras y en tercer lugar el gel para tenis. Nos enfocamos en las necesidades del mercado”, asegura.

El gerente de la planta, Rodrigo Terrón, explica el proceso que realizan los trabajadores en 10 líneas de producción, y que tienen como objetivo fabricar 50,000 piezas diariamente, “aunque esto es un aproximado porque depende del tipo de producto y la demanda”.

Un cuadro de la Virgen de Guadalupe cuelga al centro de estos pasillos donde a diario conviven 40 empleados, algunos con décadas, otros apenas por cumplir un año. Platican sobre la familia, los hijos, la comida, lo que llegarán a hacer a sus casas.

Apenadas, entre risas, algunas acceden a platicar con Expansión, sobre lo que significa estar participando en los procesos de los productos que se venden en el país y a nivel internacional.

Las manos son ágiles, se mueven de izquierda a derecha, como la de los boleros que cepillan los zapatos, la diferencia es que aquí, en la planta, envasan, ponen tapas y verifican que los procesos cumplan con los requerimientos establecidos.

Visten overoles azul, botas con casquillos, fajas, cubrebocas, algunos portan cascos y lentes, la indumentaria debe cumplir con estándares de seguridad para evitar accidentes.

“Me fascina trabajar aquí, pero no sabía qué era El Oso, ni pensé que iba a durar tantos años. Yo empecé a poner etiquetas al tapón en la cera líquida, me enseñaron a operar líneas, a envasar. En un año aprendí de todo. No me he aburrido, lo que más me gusta hacer es llenar a mano envases con colores especiales”, comparte Julieta Álvarez, quien acumula 24 años prestando sus servicios a la empresa.

Nefertiti Fonseca, quien lleva poco más de medio año en la compañía, tiene a su cargo el armado de cajas. cuenta que lo que más se le complicó fue aprender el funcionamiento de las máquinas, sobre todo porque su anterior trabajo era como administrativa de cultura.

“Es como enfrentarte a todo esto, al trato. Anteriormente trabajaba en una oficina, ahora, enfrentarte a todo esto es aprender de nuevo”.

“La grasa y el jabón son las líneas más complicadas, porque son pequeñas, y se tiene que mandar a hacer rápidamente”, ríe, pide permiso para tomar su tiempo de comida y se retira.

“Gracias a mi vecino bolero trabajo en El Oso”

Sharon Castillo, quien tiene dos meses trabajando como ayudante general, comparte que quiere llegar a operar una máquina. Logró incorporarse a El Oso porque su vecino le alertó sobre vacantes en el lugar.

“Él es bolero y también vende los productos, anda por todas partes, vive por donde yo y ya sabe que trabajo aquí”, afirma la mujer de 36 años.

Con el pelo recogido y ojos color miel, apresura la actividad que realiza en una de las líneas de producción. “Desde que era niña conozco los productos de El Oso. Es algo fantástico, nunca creí que iba a llegar a trabajar en esta empresa”.

Sharon asegura que porta orgullosa el uniforme de la empresa, mismo que también tiene bordada la bandera mexicana.

La madre de familia adelanta que comprará la caja personalizada de bolero que también venden en El Oso y cuyo grabado lo realizan con un proveedor adicional.

El oso polar es el símbolo de los productos dedicados al calzado. (Foto: Daniel Cuevas)

En México, la cercanía que se tiene con el oso polar va más ligada con sus características, ya que una de ellas es que le gusta mantenerse limpio. Tal vez así imaginó don Prisciliano que se vieran los zapatos de los mexicanos.

Además, su pelaje está tan bien adaptado para los ambientes árticos que a veces puede confundirse con un montón de nieve, tal como funcionan los productos, que se camuflan en los miles de pares que ayudan a limpiar el calzado, ya sea tenis o zapatos para recorrer los kilómetros demandados por sus propietarios.