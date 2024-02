Vix+ le pisa los talones a Prime Video en México

Vix+ logró cuadruplicar su participación en el merado del streaming en los últimos seis meses, de acuerdo con el estudio “Consumo y Contratación de Servicios de Video On Demand 4T-2023”, elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU). La clave estuvo en la oferta de futbol de la LigaMx, reality shows y series en español.

Con estos resultados, Vix ya casi alcanza a Prime Video, de Amazon. Mientras que Netflix, por su parte, vio un descenso en su cuota de mercado en medio de una desaceleración general para las plataformas en el país.