El gobierno mexicano declaró la ubicación temporal de la planta a finales de diciembre pasado. Desde ese mes, Pemex TRI es el responsable de la operación y conservación de la planta de hidrógeno.

Pero con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, firmada por la Secretaría de Energía, ha formalizado la expropiación.

“Actualmente no existe autonomía de suministro de hidrógeno porque hay dependencia de un tercero y la Planta U-3400 es la única fuente de suministro de hidrógeno para el proceso de la refinería Miguel Hidalgo, lo que pone en riesgo la producción principal de gasolinas y diésel, por no contar con el insumo que permita ser utilizado en el proceso productivo que se realiza en las instalaciones de la refinería y que las plantas reformadoras de naftas no produzcan hidrógeno ni en cantidad ni calidad requeridos”, dice el decreto publicado.

El procedimiento marcaría que Air Liquide tendría que recibir una indemnización. En un decreto anterior, se mencionó que Pemex TRI pagaría una cantidad a la compañía, pero en la última publicación no se mencionó nada al respecto.