Los alimentos cerca de caducar pueden dar un respiro al medio ambiente

“Tiene el impuesto logístico, el impuesto de todo ese valor de ese producto y eso uno lo compra. Básicamente eso le pagamos a la marca, a ese 40% que le damos al consumidor”, apunta Kremer.

Aunque ambos entrevistados coinciden en que siguen enfrentando retos, como aumentar la oferta de productos disponibles, también admiten que el mercado va en expansión.

Cheaf ha experimentado un crecimiento significativo en su base de usuarios, con 1.3 millones solo en México y 300,000 en Chile.

En el caso de Kigüi, estableció un acuerdo con Nestlé México para reducir desperdicio de alimentos, ayudando a disminuir hasta 444.75 emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la producción y descomposición de comida a través de esta alianza.

Los retos

Kremer apunta que otro punto por avanzar en la materia es la motivación de los consumidores para unirse a este tipo de iniciativas.

“Hoy, la verdad, quien usa Kigüi lo hace más que nada por el ahorro de dinero (…) todavía no estamos tan maduros en Latinoamérca (respecto al impacto que genera el consumo y cómo participar del cuidado). Es decir, ¿usaría Kigüi si no me diera ahorro, solamente por el impacto en el medio ambiente? Y seguramente hoy la respuesta es no”. dijo el especialista.

Durand coincide en que falta participación.

“Desafortunadamente, no hay tantos actores trabajando en esto. Obviamente, los bancos de alimentos son probablemente los que más trabajo están haciendo, pero todavía hay mucho por desarrollar”, explica.