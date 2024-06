El grupo dijo que los estrictos requisitos de la NHTSA a velocidades de conducción más altas darán como resultado que los vehículos "apliquen automáticamente los frenos mucho antes de lo que esperarían un conductor típico y otras personas en la carretera", lo que provocaría colisiones traseras.

Poco a poco, la idea de la conducción autónoma y los altos sistemas de seguridad comienzan a encontrar más retos para ponerse en marcha que puntos a favor que permitan su incorporación en el día a día.

Por ejemplo, a finales de este año, Tesla retirará del mercado 125,227 vehículos en Estados Unidos debido a un mal funcionamiento en su sistema de advertencia del cinturón de seguridad que puede aumentar el riesgo de lesiones en una colisión.

De acuerdo con lo dicho en su momento por la NHTSA, los vehículos no cumplieron con los requisitos federales de seguridad ya que es posible que la luz de advertencia del cinturón de seguridad y el timbre audible no se activen cuando el conductor no está abrochado.

Para el caso de países latinoamericanos, como México, la edad promedio del parque vehicular y el trazado irregular de avenidas y calles, vuelve complicado la incorporación de sistemas de seguridad más avanzados, al mismo tiempo que la idea de la conducción autónoma se desdibuja paulatinamente.