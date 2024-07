Gruma capitaliza la demanda global de tortillas en China y Estados Unidos

Las ventas netas se mantuvieron planas al cerrar el periodo en 1,660.9 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2024, un avance de 0.25% frente a los 1,656.7 millones del mismo lapso del año pasado, en tanto el volumen cerró el periodo en 1,079 toneladas, un decremento de 1% frente a los 1,090 del segundo trimestre de 2023.

Son los mercados fuera de México los que resultan más relevantes en los resultados de la compañía. En el segundo trimestre, las ventas de las operaciones en los mercados extranjeros representaron el 72% de las ventas netas, que alcanzaron los 1,660.9 millones de dólares, mientras que el EBITDA de estos mercados representó el 80% del consolidado.

En Estados Unidos, la demanda de sus productos de valor agregado y línea saludable, bajo la marca Better for You de Mission, mantiene un crecimiento constante desde hace cerca de un año. Además, la demanda de harina de maíz mantuvo una tendencia creciente, ya que por temas inflacionarios, los consumidores optaron por la comida preparada en casa.

En Europa, las ventas de Gruma aumentaron 5%, la utilidad operativa creció 63% y el EBITDA subió 43% en su comparación anual, impulsada por la favorable demanda de tortillas, que alcanzó un crecimiento de 7%, y a un considerable aumento en el número de distribuidores de sus productos.

En la región de Asia y Oceanía, la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos de la marca global Mission, impulsó en 8% las Ventas y en 4% el Volumen de Ventas, en tanto que la Utilidad de Operación y el EBITDA aumentaron 43% y 29%, respectivamente.

Con respecto a Centroamérica, esa subsidiaria logró crecimientos en ventas de 11%, utilidad de operación de 64% y EBITDA de 56%, de acuerdo con cifras de su estado financiero.

En el segundo trimestre de 2024, el EBITDA de Gruma aumentó 17% a 286.3 millones de dólares y la utilidad neta mayoritaria subió 42% a 136.9 millones de dólares.

El Costo de Ventas disminuyó 5% a 1,027.6 millones de dólares, debido a eficiencias en todas sus subsidiarias. Como porcentaje de las ventas netas, Gruma mejoró de 65.0% a 61.9%.