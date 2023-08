Las tortillas ganan terreno en EU y Gruma aprovecha la tendencia

El éxito de la línea "Better for you" ha sido significativo para Gruma, contribuyendo en gran medida a su crecimiento y rentabilidad. Según palabras de Adolfo Werner Fritz, encargado de las relaciones con inversionistas de Gruma, estos productos han sido exitosos y han logrado captar la atención del mismo mercado al que la compañía ya atiende con sus otros productos. "Aunque estas tortillas son un poco más costosas que otras opciones, siguen siendo el artículo asequible dentro de la canasta de consumo de ese mercado en particular", dijo Werner Fritz.

Durante una llamada con analistas para discutir los resultados financieros del segundo trimestre, el directivo de Gruma destacó que, hasta el momento, no han experimentado una disminución en las ventas de la línea saludable debido a productos de menor precio en el mercado. Al contrario, el consumidor estadounidense ha adquirido estos productos de manera muy agresiva y ha mostrado un claro gusto por ellos.

Esta tendencia se ha reflejado en los resultados financieros de Gruma durante el segundo trimestre del año. Las operaciones en Estados Unidos lideraron los resultados, impulsadas por la creciente demanda de los productos de la línea "Better for you". Los ingresos de la compañía aumentaron significativamente en un 24% alcanzando 1,656.7 millones de dólares entre abril y junio de este año. Asimismo, el flujo operativo de la empresa se incrementó en un 31% llegando a los 244.0 millones de dólares, mientras que la utilidad neta mayoritaria subió en un 41% llegando a los 96.6 millones de dólares.

Carlos Hermosillo, un analista bursátil independiente, destaca que además de atraer a nuevos consumidores, la línea "Better for you" también abre oportunidades para que Gruma llegue a aquellos que buscan experimentar y cambiar sus hábitos alimenticios. Además, estas opciones tienen un mayor margen de protección ante los efectos inflacionarios debido a que su precio es más alto. “Mucha gente no deja de consumir sus productos, pero sí migran a versiones con menor contenido calórico”, declara el especialista.