Gruma anuncia una inversión de 1,500 mdp para instalar una planta en Yucatán

La compañía detalló que la planta de Mission contará con una capacidad instalada de 56,000 toneladas anuales, y exportará sus productos a la región sur sureste de Estados Unidos y países del Caribe, como República Dominicana.

La nueva planta de Mission en Yucatán integrará a las cadenas de suministro locales en la península en la proveeduría de materias primas, empaques y servicios generales, según la compañía.

“A nombre de nuestro presidente y director General de Gruma, Juan González Moreno, agradecemos el apoyo y acompañamiento del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y de su equipo para concretar este proyecto productivo de Mission México y Gruma”, dijo Nader Badii González, director de Mission Foods México, citado en un comunicado.

Mission Food es líder a nivel mundial en la fabricación de tortillas, tostadas y panes planos. Mantiene un creciente dinamismo en el mercado estadounidense, a través de la línea "Better for you", que tiene un portafolio que incluye opciones bajas en carbohidratos, integrales, sin gluten y elaboradas con ingredientes como coliflor, almendras, tomate, albahaca y otras hierbas.

En el tercer trimestre del año —los últimos datos disponibles— Gruma reportó un aumento de ventas de 18% a 1,693.8 millones de dólares, mientras que el flujo operativo se elevó 34% a 278.5 millones de dólares y la utilidad neta consolidada creció 77% a 136.2 millones de dólares.