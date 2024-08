Un Avon al borde de la bancarrota golpea las ganancias de Natura

Avon se acoge al Capítulo 11

Natura dijo que Avon Products (API), un holding no operativo con sede en Estados Unidos que compró en 2020 como parte de su adquisición de Avon, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 para hacer frente a la alta deuda. Natura &Co es el mayor acreedor de Avon Products y apoya el movimiento, comprometiéndose a una financiación de deudor en posesión de 43 millones de dólares y una oferta de 125 millones de dólares para comprar las operaciones no estadounidenses de Avon.

El movimiento de Avon Products llevó a Natura &Co a registrar una pérdida neta de 859 millones de reales en el segundo trimestre, mayor que la pérdida de 732 millones de reales del año pasado, debido principalmente a las amortizaciones.

Los analistas de JP Morgan dijeron que Natura &Co seguía mostrando una buena trayectoria para obtener los resultados esperados de la integración de Avon en Latinoamérica, pero que los resultados seguían contaminados por muchas partidas no recurrentes y por Avon International.

"En este contexto ruidoso, esperamos una reacción positiva del precio de la acción a los resultados mejores de lo previsto de LatAm".