Taxes included: ¿Por qué SHEIN cobra un nuevo concepto de impuestos por aduana?

Clientes de SHEIN han reportado un aumento en los cargos aduaneros asociados a sus compras, un fenómeno que ha generado confusión y debate en redes sociales y foros de compradores. Este cargo adicional no aparece en el ticket virtual de la plataforma hasta que el pedido ingresa al país, y su aparición ha sido detectada en pedidos recientes, con una antigüedad de no más de dos meses.

De acuerdo con las experiencias compartidas por los consumidores, estos cargos no dependen del monto o tipo de productos adquiridos, sino que son el resultado de inspecciones aleatorias realizadas por las autoridades aduaneras.

“Me llamó la paquetería a mi celular y me informó que uno de los paquetes había generado un impuesto de aduana de 603 pesos en una compra de 8,000 pesos, que llegó en cuatro paquetes. Me dijeron que debía aceptar el cargo si quería recibir el paquete; de lo contrario, no me lo entregarían,” comentó Arantza Robles, una usuaria afectada. Este cargo, que debe pagarse en efectivo al momento de la entrega, ha sido un punto de controversia, ya que los consumidores no son informados con antelación.