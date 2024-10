Sin afectación a concesiones previas

A pesar de la posible apertura hacia el transporte de pasajeros, los expertos anticipan que las concesiones previas, en su mayoría enfocadas en el transporte de carga, no deberían verse afectadas. Benjamín Alemán Castilla, profesor del IPADE y socio fundador de Alttrac, considera que “las concesiones previas no deberían sufrir ningún tipo de modificación, pues lo que se está poniendo en el Artículo 28 no se contrapone con nada de lo que se haya establecido en los títulos de concesión”.

Los grandes operadores, como Canadian Pacific Kansas City y Grupo México Transportes, habían expresado previamente su disposición para colaborar con el Gobierno en iniciativas de transporte de pasajeros, aunque aún no han emitido pronunciamientos específicos sobre esta reforma en particular. La modificación constitucional también deja pendiente el modelo de negocio que se aplicaría, considerando que el transporte de carga ha sido la prioridad hasta ahora.

Uno de los puntos que podría generar interés entre los observadores es que, según la iniciativa, la expansión del transporte de pasajeros no implicaría gastos adicionales para el presupuesto federal.

De acuerdo con las opiniones presupuestarias emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Centro de las Finanzas Públicas, “la iniciativa en sí carece de costo público”, lo que sugiere que el financiamiento de estos proyectos podría estructurarse a través de asignaciones o concesiones sin subsidios adicionales, a diferencia de otros países donde el transporte de pasajeros suele ser subsidiado.

La iniciativa hace referencia al decreto publicado el 20 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se identificaron siete rutas potenciales para revivir el transporte ferroviario de pasajeros en el país, con la idea de integrarlas en el nuevo esquema. Estas rutas, algunas de las cuales ya están concesionadas a privados, reflejan un primer paso en la visión de la administración actual para restablecer el servicio de trenes de pasajeros en varias regiones estratégicas del país.

La propuesta ahora pasa al Senado, donde se espera que continúe la discusión sobre los detalles operativos de la reforma y su impacto en la infraestructura ferroviaria existente. La atención se centra en el potencial que esta reforma tiene para transformar la movilidad nacional, así como en la respuesta de los concesionarios actuales y futuros sobre cómo se adaptarán al nuevo marco regulatorio.