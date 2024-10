Pemex en números rojos: el impacto de la apuesta obradorista por el rescate petrolero

Pero esta vez el petróleo no cotizó en valores negativos, ni se derrumbaron las ventas porque la economía estaba detenida.

Esta vez el resultado se ha debido meramente a las decisiones operativas y de estrategia de la administración que hace poco dirigía Octavio Romero Oropeza, porque incluso durante el periodo el precio internacional del petróleo vio un impulso al alza.

(Itzel García )

“La inyección de recursos era indispensable para mantener la empresa a flote y no detonar algún escenario de impago. Lo que no es positivo es que pese a los planes de reorganización, la empresa siga teniendo importantes pérdidas financieras”, dice el jefe de análisis de uno de los bancos que posee deuda de la estatal. “Fueron pérdidas muy amplias (las de los últimos tres trimestres) y no solo eso, fueron originadas en la división Transformación Industrial”.

El analista se refiere a la filial de la compañía que atiende los negocios de refinación y de fertilizantes, uno en el que el obradorismo decidió poner principal empeño: construyó la refinería Olmeca, compró el complejo de Deer Park a Shell, y rehabilitó los complejos de refinación y de producción de fertilizantes. En todo ello invirtió 364,000 millones de pesos, según cifras oficiales.

(Itzel García )

La apuesta por un negocio poco rentable

A cambio, la filial le ha dejado a la estatal –sólo en los primeros nueve meses de este año– pérdidas por casi 483,000 millones de pesos. Pemex TRI, como se le conoce a esta división de la petrolera, nunca ha sido rentable, pero los números en rojo acrecentaron durante los últimos seis años, cuando se fijó como línea prioritaria aumentar la producción de combustibles, algo que se logró apenas a cuentagotas porque nunca logró mantener el proceso de un millón de barriles diarios en sus complejos.

Y la producción de petróleo tampoco habla de un éxito en la estrategia. La administración obradorista quiso subir los números por encima de los 2 millones de barriles, pero las cifras no quedaron ni un poco cerca. Los últimos datos –a septiembre– indican que la producción de hidrocarburos cerró el sexenio en 1.751 millones de barriles al contar a los condensados. Sin ellos, la cifra es menor, de 1.481 millones de barriles.

(Itzel García )

(Itzel García )

En 2018, antes de iniciar el sexenio de López Obrador, la cifra de producción fue de 1.665 millones de barriles al día.

En un poco de contraste, en los últimos trimestres Pemex logró aumentar su rendimiento bruto y el resultado de sus operaciones, pero eso no fue suficiente. “Los resultados muestran dos aspectos contrastantes. Por una parte el apoyo del gobierno federal se mantiene para apoyar a la compañía, siendo su principal factor de fortaleza crediticia. Como contraparte, también refleja que la dependencia cada vez es mayor y que el espacio del gobierno federal para usar este mecanismo como fuente de apoyo a Pemex se está agotando”, dice el académico Víctor Goméz Ayala.

La deuda, el gran pendiente

La deuda financiera es otro de los pendientes con los que se ha ido el obradorismo. La deuda de la estatal cerró el trimestre en 97,3000 millones de dólares. La administración Octavio Oropeza había dicho que cerraría en 95,000 millones de dólares, pero el objetivo no se logró.

(Itzel García )

El cambio en la cifra podría ser positivo si se toma en cuenta los más de 105,000 millones de dólares con los que cerró el sexenio priista de Peña Nieto.

Pero hay otro pasivo que ha aumentado a más del doble y que alarma a una parte muy relevante de la petrolera, a los contratistas y proveedores. La deuda que la estatal tiene con este segmento más que se ha duplicado en los últimos seis años y el sector se encuentra prácticamente asfixiado. La deuda de Pemex con sus proveedores aumentó de 149,800 millones de pesos en 2018 a 402,874 millones de pesos al cierre de septiembre.

En su primera conferencia con analistas, la ahora administración designada por Claudia Sheinbaum ha refrendado el apoyo del gobierno federal hacia la petrolera. Dicen que diseñarán una nueva estrategia para la deuda y para que Hacienda respalde a Pemex. De ahí probablemente la tranquilidad de los inversionistas.